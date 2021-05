Boletos para la final Cruz Azul vs. Santos se agotan en segundos

Aficionados de Cruz Azul mostraron su molestia en redes sociales, pues afirman que los boletos para la final del próximo domingo contra Santos Laguna, en el Estadio Azteca, se agotaron en cuestión de segundos.

Los aficionados de la Máquina afirman que estaban listos para ingresar desde minutos antes de que comenzara la venta de boletos, programada para las 11:00 de la mañana de este miércoles, pero una vez que se habilitó la página de Ticketmaster, la plataforma no arrojó resultados.

“Traté de conseguir boletos para la final Cruz Azul vs Santos, pero como siempre, el sistema de Ticketmaster es terrible. La venta comenzó a las 11 a.m. y a las 11:00:01 ya no había boletos. Ni hablar, es la historia de siempre”, denunció un aficionado a través de su cuenta de Twitter.

Una farza @Ticketmaster_Me junto con @CruzAzul

A las 11:00 ya no había boletos disponibles.

Ya se los habían vendido todos a los "LE SOBRAN O LE FALTAN"#CruzAzul#TicketMasterEnReventa pic.twitter.com/Vp90LspRXk — Luis Cruz (@Luislibertine) May 26, 2021

Los aficionados del Cruz Azul señalaron que, como antes de la pandemia, aparentemente todo el boletaje disponible fue acaparado por la reventa y miembros de la Cooperativa Cruz Azul.

Piden que Profeco intervenga por boletos

Luego de que el reclamo generalizado de los aficionados celestes se volviera viral, un aficionado evidenció que mientras en Ticketmaster nunca hubieron boletos, en la plataforma de reventa StubHub hay boletos disponibles para todas las secciones disponibles.

Mientras en la página de Ticketmaster los boletos iban desde los 600 hasta los 2 mil 460 pesos, en la plataforma StubHub los boletos van desde los 5 mil y hasta los 24 mil 900 pesos.

@StubHubMX me preguntó cómo le habrás hecho para conseguir más de 100 boletos por zona, si @Ticketmaster_Me no puede vender tantos, @Profeco tienes que investigar este caso, no es posible que los boletos se vendan 12mil pesos, unos que costaban 700 pesos. pic.twitter.com/i9SFqim1Nd — Javier S. Oseguera (@JavierSOseguer1) May 26, 2021

Por esta situación, los aficionados solicitaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que intervenga, pues este no es un hecho aislado.

“Como siempre, Ticketmaster se convierte en un calvario para los aficionados”, reclamó un usuario.

Esta situación no es exclusiva del futbol, pues también ha sucedido cuando salen a la venta boletos de conciertos y festivales, agotándose a minutos de que se liberó la venta y encontrando boletos en reventa a más del triple de su valor original.

