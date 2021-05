Carlos Hermosillo dedica mensaje a los haters del Cruz Azul

Carlos Hermosillo, leyenda del Cruz Azul y autor del gol que le dio a la Máquina su último título, dedicó un mensaje a todos los ‘haters’ que han salido contra los cementeros en los últimos días, luego de que consiguieron su pase a la final del Guardianes 2021 ante Santos.

El ex delantero dijo sentirse sorprendido por todos los mensajes negativos que Cruz Azul ha recibido, y los atribuyó a una cuestión de envidia.

“Estoy impresionado de la gente, la verdad que no sé cómo llamarle... Hay mucha gente que se preocupa si Cruz Azul no va a ser campeón, que si los ayudó el árbitro, es que yo digo: ¿de verdad existe tanta envidia y tanto coraje?”, declaró el ídolo cementero.

Carlos Hermosillo resaltó que se le debería dar más reconocimiento al Cruz Azul por el gran torneo que tuvo, por el mérito de estar en la final, y no se deberían de cuestionar las formas, sobre todo en la etapa de liguilla.

“Cruz Azul quedó en primer lugar de la tabla general, está en la final, es algo que la afición ha esperado y ha soñado”, añadió.

El también ex delantero de la selección mexicana añadió que es muy fácil que la gente hable por fuera, sin tener idea de lo que han vivido jugadores y el entrenador, Juan Reynoso.

“Merecen mi respeto, mi admiración a cada uno de ellos, empezando por Juan Reynoso”, dijo.

Carlos Hermosillo reconoce a Juan Reynoso

El ídolo de la Máquina dedicó palabras de admiración en particular para Juan Reynoso, actual entrenador de Cruz Azul y con quien compartió vestidor en aquel ya lejano torneo de Invierno 1997, cuando el equipo cementero se consagró campeón por octava y última vez.

“De verdad lo aplaudo (a Juan Reynoso), ha sido un trabajo formidable el de todos los jugadores. Hay algunos a los que les falta todavía dar un jaloncito más, que ojalá en esta final lo veamos”, añadió el ex futbolista.

El ídolo celeste también dijo que los jugadores deberían tomar toda la presión alrededor de la final como una motivación adicional y encaminarla hacia la soñada novena estrella, dejando de lado los fantasmas del pasado.

“Se enfrentan a un gran equipo, no voy a negarlo. Santos es un gran equipo, que te presiona desde la salida, desde tu cancha, es un equipo que tiene buena dinámica, que tiene buenos jugadores, que tiene jugadores jóvenes y atrevidos.

“Aún así, yo confío en mi Cruz Azul, confío en mis jugadores”, declaró Hermosillo.

Carlos Hermosillo pidió a la afición cementera que ante los malos comentarios de los aficionados de otros equipos, manden buena vibra y mensajes de aliento para los jugadores de la Máquina.

“Generemos un buen ambiente, un ambiente positivo. Eso es lo que necesitamos. Puros comentarios positivos, de apoyo, de que creo en ti. Por ejemplo, un ex jugador podría decir: ‘yo no pude, tú sí puedes’”, concluyó el ex futbolista.

