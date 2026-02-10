¿Máximo histórico? Bolsa Mexicana de Valores y el peso abren la semana con ganancias

¡Atención, inversionistas! Este lunes 9 de febrero de 2026, los principales índices accionarios registraron cambios importantes, entre ellos la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores y el peso mexicano?

El principal índice bursátil local cerró en 71,509.45 puntos, reflejando una variación positiva de 0.99%, desempeño que consolida la tendencia observada en las últimas sesiones.

El avance de la BMV se dio en un entorno de relativa estabilidad cambiaria, ya que el peso mexicano mostró también un comportamiento firme frente al dólar, con un tipo de cambio de 17.20 pesos por dólar a l cierre de la jornada.

Wall Street cierra con ganancias hoy 9 de febrero

En Estados Unidos, Wall Street cerró la jornada con ganancias también, lideradas principalmente por el sector tecnológico. Los inversionistas regresaron a los mercados en busca de activos subvaluados, luego de una semana con mucha volatilidad.

Dow Jones Industrial Average avanzó 20.20 puntos, equivalente a un incremento de 0.04%, para ubicarse en 50,135.87 unidades. Por su parte, el S&P 500 subió 32.52 puntos, un 0.47%, cerrando en 6,964.82 puntos, mientras que el Nasdaq Composite destacó con un alza de 0.90%, tras sumar 207.46 puntos, para finalizar en 23,238.67 unidades.

El buen desempeño de los mercados estadounidenses también estuvo acompañado por movimientos relevantes en el mercado cambiario internacional.

El yen japonés se fortaleció tras la contundente victoria electoral de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, lo que generó mayor confianza en la estabilidad política y económica del país asiático.

¿En cuánto está el dólar en Banco Azteca?

¿A comprar dólares? En lo nacional, el precio del dólar en Banco Azteca se ubicó en 16.05 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta, niveles que sirven como referencia para operaciones en ventanilla.

Precio del petróleo hoy

Por otro lado, los precios del petróleo mostraron un comportamiento mixto.



El crudo Brent se cotizó en 67.85 dólares por barril

se cotizó en 67.85 dólares por barril WTI se ubicó en 64.29 dólares

se ubicó en 64.29 dólares Crudo Murban alcanzó los 69.39 dólares

En tanto, el gas natural se mantuvo en 3.130 dólares, reflejando estabilidad en el mercado energético.

