Precio del dólar estadounidense se fortalece frente al peso; así queda para hoy viernes 24 de julio 2026

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 24 de julio 2026 mientras que el precio del petróleo cae un 3% luego de que ayer se disparó hasta los 100 dólares.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 24 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.35 pesos la compra y se vende en $17.49 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 24 de julio 2026.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 24 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 24 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 24 de julio 2026 en 64 mil 354 pesos por unidad, registrando un aumento importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 126 mil 476 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 24 de julio 2026?

El precio del petróleo cae más de un 3% más hoy 24 de julio 2026, pero aún se prevén importantes ganancias semanales debido al empeoramiento de las interrupciones en los flujos de energía en el Mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Petróleo Brent - $97.94 dólares el barril

Precio West Texas Intermediate (WTI) - $92.71 dólares el barril

La rentabilidad de los bonos mundiales se mantuvo cerca de máximos de varias décadas, ya que los altos precios del petróleo derivados del conflicto en Oriente Medio avivaron la preocupación por la inflación y las subidas de tipos de interés, mientras que las acciones estadounidenses y europeas superaron ligeramente los mínimos de esta semana.