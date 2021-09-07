Bolsonaro genera protestas en Brasil en el Día de la Independencia

Partidarios y críticos del presidente brasileño Jair Bolsonaro se reunieron en las calles de varias ciudades del país para protestar a favor y en contra de él el martes 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil.

En Río de Janeiro, simpatizantes del presidente de extrema derecha, vestidos con el verde y amarillo de la bandera, marcharon cerca de la famosa playa de Copacabana en una muestra de apoyo a sus ataques contra la Corte Suprema del país.

Los detractores de Bolsonaro también salieron a las calles para expresar sus preocupaciones sobre temas como el manejo de la pandemia y las bajas tasas de vacunación.

Bolsonaro ha instado a sus partidarios a que se presenten en cifras récord, con la esperanza de que una exhibición abrumadora contrarreste su escaso apoyo en las encuestas de opinión y los reveses en su enfrentamiento con el poder judicial.

El máximo tribunal ha autorizado investigaciones de Bolsonaro y sus aliados, basadas en presuntos ataques contra las instituciones democráticas de Brasil. Bolsonaro se ha burlado de las investigaciones de la Corte Suprema de sus aliados como violaciones de las libertades políticas. Las investigaciones judiciales llevaron a la policía a interrogar a un exasesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Brasilia el martes.

El Congreso y los tribunales también se resistieron al intento de Bolsonaro de introducir recibos de votación en papel como respaldo de un sistema de votación electrónica que, según él, es vulnerable al fraude. El tribunal electoral mantiene que el sistema es transparente y seguro.

Los críticos de Bolsonaro dicen que está sembrando dudas para que pueda desafiar los resultados de las elecciones del próximo año, cuyas encuestas de opinión ahora muestran que pierde dramáticamente ante el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguno ha confirmado su candidatura.

La movilización en Brasil por el Día de la Independencia y en apoyo a Jair Bolsonaro se convirtió en la más grande en la historia de Brasil. Acá está el pueblo, no en la TV progre. Impresionante. pic.twitter.com/q8JPP4IHfv — Miguel Díaz (@MiguelDiazOK1) September 7, 2021

Ataques de Bolsonaro al Congreso de Brasil

Las tensiones entre Bolsonaro y el máximo tribunal de Brasil atraparon a los aliados de Estados Unidos el martes cuando la policía brasileña interrogó al exasesor de Trump y empresario conservador de redes sociales Jason Miller durante tres horas.

Un abogado de Miller, que había asistido a la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora organizada por uno de los hijos de Bolsonaro, dijo que decidió permanecer en silencio.

Después de recorrer la marcha en Brasilia, el presidente partió en vuelo a Sao Paulo, donde estaba previsto que se uniera a una reunión de simpatizantes que calificó como la mayor manifestación política en la historia de Brasil.

Muchos líderes de izquierda han instado a sus seguidores a evitar enfrentamientos saltándose las contramanifestaciones el martes a favor de protestas más grandes contra Bolsonaro el 12 de septiembre. Sin embargo, algunos grupos de oposición siguieron adelante con una marcha en el centro de Sao Paulo.

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