Detienen al hombre que lanzó bomba contra el primer ministro de Japón, Fumio Kishida.

En Japón y tras el atentado contra el primer ministro Fumio Kishida, fue detenido un sospechoso de 24 años en la ciudad de Kawanishi y acusado de obstrucción comercial por la fuerza.

El inculpado se negó a hablar con la policía; alegó que esperaría la llegada de su abogado, dijo la agencia de noticias Kyodo, citando a los investigadores.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, fue evacuado ileso después de que un sospechoso arrojara lo que parecía ser una bomba de humo en un discurso al aire libre en el oeste de Japón el sábado 15 de abril.

Fumio Kishida / Primer Ministro de Japón:

“Lo que es más importante, necesitamos que cada uno de ustedes, que son los principales actores de este país, refleje sus pensamientos en esta elección, y es por eso que vine a este evento hoy”.

Luego del atentado, Kishida continuó con su agenda laboral, expresó: "Antes de venir aquí, hubo una fuerte explosión en el lugar de un discurso en Saigasaki. La policía está investigando los detalles actualmente, pero en cualquier caso, quiero disculparme por preocupar a muchas personas y por los problemas causados. Pero estamos en medio de una elección muy importante para nuestro país, y debemos continuar juntos hasta el final".

El incidente se hizo eco del asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe, el líder moderno con más años de servicio en Japón, quien recibió un disparo con un arma y murió en julio pasado mientras hacía campaña para una elección parlamentaria.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida was evacuated unhurt after a suspect threw what appeared to be a smoke bomb at an outdoor speech in western Japan https://t.co/q7U9WXf0mR pic.twitter.com/aqLUUptkio — Reuters (@Reuters) April 15, 2023

Atentado contra Kishida, ocurre nueve meses después de la muerte del primer ministro Shinzo Abe

Este atentado se produce nueve meses después del asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe, quien recibió un disparo con un arma mientras hacía campaña por el Partido Liberal Democrático en la prefectura de Nara.

Abe falleció el 8 de julio pasado tras ser alcanzado por los disparos; su equipo de seguridad intentó reanimarlo en el lugar del incidente, pero todo fue inútil.

El antiguo jefe del Ejecutivo japonés, que gobernó entre 2012 y septiembre de 2020 antes de dejar el cargo por razones de salud, pronunciaba un discurso en un mitin frente a una estación de tren en la ciudad como parte de la campaña para las elecciones que se realizarían ese domingo 10 de julio.

El agresor fue identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años de edad, antiguo miembro de las fuerzas armadas de Japón.