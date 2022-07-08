¿Qué se sabe del asesino de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón?

La policía de Nara informó que entre lo que se sabe sobre el asesino de Shinzo Abe es que se trata de un hombre llamado Testsuya Yamagami, quien admitió haber disparado contra el ex primer ministro de Japón.

El presunto asesino fue detenido en el lugar después de disparle a Shinzo Abe, de 67 años, quien fue declarado muerto alrededor de cinco horas y media después del ataque.

Muere a balazos Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón

El ex primer ministro de Japón murió por una hemorragia excesiva y la bala que lo mató era "lo suficientemente profunda como para alcanzar su corazón", dijeron los médicos.

Shinzo Abe era el líder con más años de servicio en el Japón moderno, y fue asesinado mientras hacía campaña para unas elecciones parlamentarias, lo que conmocionó a un país donde las armas están estrictamente controladas y la violencia política es casi impensable.

¿Qué se sabe del asesino de Shinzo Abe?

¿Por qué lo hizo?

La policía agregó que entre lo que se sabe es que el hombre cometió el crimen porque guardaba rencor contra una organización y creía que el ex primer ministro de Japón era parte de ella. Explicaron que desconocen si dicha organización existe.

"El sospechoso confesó que cometió el acto porque guardaba rencor contra una organización específica y creía que el ex primer ministro Shinzo Abe era parte de ella", dijo la policía de la prefectura de Nara.

¿Quién es Testuya Yamagami?

Se sabe que Testuya Yamagami tiene 41 años de edad, era residente de Nara y trabajó en las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón durante tres años, pero al momento de cometer el crimen estaba desempleado.

El asesino creó sus propias armas para atacar a Shizo Abe

El presunto asesino fue detenido en el lugar tras disparar contra Shizo Abe y la policía logró recuperar la pistola, la cual, indicaron, fue hecha a mano por el propio Testuya Yamagami.

Las autoridades de Japón indicaron que tras revisar el departamento donde vivía el presunto asesino, encontraron un arsenal de armas caseras que fueron creadas por él.

“Hoy investigamos el departamento del sospechoso desde las 5:17 (hora local). Nos gustaría informar que encontramos y confiscamos algunas armas que parecen ser pistolas hechas a mano”.

La policía dijo que también investigan si el sospechoso actuó solo.