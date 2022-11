Boxeador argentino reta a Canelo Álvarez tras soltar amenazas a Messi

Luego de las desmesuradas críticas que Canelo Álvarez lanzó en contra de Lionel Messi por supuestamente patear y “limpiar el piso” con la camiseta de México, un compatriota del ‘10’ argentino salió a sus redes sociales para retarlo a un combate de 12 rounds. Se trata de Ezequiel Matthysse, peleador de 24 años con poca experiencia, pero con las agallas de desafiar al vigente campeón indiscutido del peso supermedio.

A través de su cuenta de Instagram, Matthysse se grabó y afirmó que quien se mete con Messi se mete con toda Argentina, por lo que le pidió una pelea en Las Vegas a pesar de tener apenas nueve peleas profesionales en su historial.

“¿Qué onda, Canelo? Canelón ¿Qué onda con Messi? Mirá que acá, el que se mete con Messi, saltamos todos los argentinos, eh. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Guarda, guacho. Con Messi no, eh. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no, eh. Ojo, guacho”, afirmó el boxeador sudamericano.

De esta forma se dio el primer reto profesional hacia Canelo Álvarez por la polémica que desató con Messi, quien en un video se pudo observar cómo patea la playera de la Selección Mexicana mientras se quita un zapato al interior del vestidor, luego de la victoria 2-0 que obtuvieron en el Mundial de Qatar.

Saúl Álvarez no respondió al poco experimentado Ezequiel Matthysse, quien presume ser campeón mundial, sudamericano y latino por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la rama amateur, pero quien desde entonces ha intentado promover una hipotética pelea contra el multicampeón mexicano.

Matthysse es apodado como “El niño terrible” y mide 1.80 metros, por lo que actualmente compite en las 168 libras, peso por el que se habría animado a retar a Álvarez a una pelea real. Acumula ocho victorias por nocaut y una derrota, también por la vía del cloroformo.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre Messi?

Las reacciones de Canelo Álvarez se dieron a través de redes sociales, donde primer preguntó a sus seguidores: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera”, luego de ver el video en el que se alcanza a ver al jugador argentino festejando con una playera del equipo mexicano en el suelo.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió momentos más tarde junto a emoticones furiosos, y eventualmente arremetió totalmente en su contra: Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mam**a que hizo”.

A partir de este momento se desató la polémica alrededor del mundo y provocó las respuestas de múltiples personalidades en redes sociales, quienes criticaron su postura y defendieron que la acción de Messi no fue intencional o con mala intención.