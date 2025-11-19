Nueva masacre policial en Río de Janeiro: muertos y detenidos en redada contra “Comando Vermelho”

En un nuevo episodio de violencia en Río de Janeiro, al menos dos personas murieron y otras 16 fueron arrestadas durante una operación policial efectuada en el barrio Vila Kennedy, informó la Policía Civil del estado. Esta redada es parte de la llamada “Operación Contención” contra la banda delictiva “Comando Vermelho” en Brasil.

El objetivo del operativo policial fue el de detener la expansión territorial del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Río de Janeiro, implicada en narcotráfico, robos, además del desmantelamiento de vehículos.

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prende cinco integrantes da facção narcoterrorista Comando Vermelho envolvidos em assassinatos na Zona Sudoeste do Rio.



Leia mais 🔗https://t.co/2wlEIRQCtg pic.twitter.com/YjM8AzZho4 — Polícia Civil RJ (@PCERJ) November 19, 2025

Las fuerzas involucradas en la redada incluyeron a unidades especiales como el BOPE, la CORE, además de delegaciones especializadas en drogas y robos. Durante el operativo, la policía de Brasil reportó que se confiscaron dos fusiles, una pistola, granadas, además de una gran cantidad de drogas.

Por si esto no fuera suficiente. se informó que en una escuela municipal de la zona se localizó una bolsa con estupefacientes, además de material posiblemente usado por miembros del “Comando Vermelho”. Según reportes de la Policía Militar de Brasil, al menos dos sospechosos resultaron heridos durante el enfrentamiento armado.

Comando vermelho usa escola como depósito de drogas no Rio de Janeiro



💻 Confira a matéria completa no nosso site.

📲 https://t.co/cCL6sO6J6Y pic.twitter.com/p8zQHYsQcd — No centro do Poder (@centrodopoderbr) November 19, 2025

Cabe decir que esta redada es una continuación de la Operación Contención iniciada el 28 de octubre de 2025, considerada la más letal en la historia de Río de Janeiro, con al menos 121 personas muertas en operativos efectuados en las icónicas favelas, que se presume, están controladas por el “Comando Vermelho”.

La escalada en el uso de la fuerza ha generado críticas de organismos de derechos humanos y protestas en la ciudad; sin embargo, el secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, defendió la operación, asegurando que se trata de una respuesta estratégica al fortalecimiento criminal del Comando Vermelho: “estamos enfraqueciendo la organización criminal con acciones coordinadas”.

Por su parte, el gobernador Cláudio Castro reafirmó que no habrá “límite para la respuesta del Estado” frente al narcotráfico. Con esta nueva intervención, Río de Janeiro vive otra jornada tensa: pese a los arrestos y confiscaciones, el elevado costo humano vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de la fuerza, la violencia policial y el impacto en las comunidades vulnerables; ¿es esta táctica la mejor forma de combatir el crimen organizado o está alimentando una espiral de muerte?