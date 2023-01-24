Brasil: arrestan a sospechoso de ordenar muertes de Pereira y Phillips

La policía federal de Brasil dijo el lunes que tenía una "fuerte convicción" de que un líder de un grupo criminal conocido como "Colombia" ordenó los brutales asesinatos del periodista británico Dom Phillips y el experto indígena Bruno Pereira, asesinados en la Amazonía en junio pasado.

El líder de la banda, Rubén Darío da Silva Villar, ya se encuentra bajo custodia policial tras ser imputado junto a otras tres personas por el doble asesinato así como el ocultamiento de los cadáveres.

Villar supuestamente planeó los asesinatos porque Pereira, un exjefe de tribus indígenas aisladas y contactadas recientemente por la agencia federal de asuntos indígenas Funai, estaba realizando inspecciones de operaciones de pesca ilegal, lo que causaba grandes pérdidas al grupo criminal, dijo la policía en un comunicado.

Según la policía, Villar era el líder y principal financista de un grupo armado que se dedicaba a la pesca ilegal en la Amazonía brasileña.

Villar, de nacionalidad colombiana, también ha sido acusado por el uso de un documento falso luego de supuestamente usar un certificado de nacimiento falso para trabajar en Brasil, además de usar una identidad peruana falsa.

Bruno Pereira y Dom Phillips desaparecieron el año pasado en un viaje al remoto Valle de Javari, en una región brasileña de la Amazonía ubicada la frontera entre Perú y Colombia. Días después, un pescador que se había enfrentado a patrullas indígenas en la zona confesó haberlos matado.

Dom Phillips, un reportero independiente que había escrito para medios como The Guardian y The Washington Post, estaba de viaje con Bruno Pereira ya que realizaba una investigación para un libro.