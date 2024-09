Brian May revela que sufrió derrame cerebral que lo hizo perder el control de su brazo izquierdo

El legendario guitarrista de Queen, Brian May, ha sorprendido a sus seguidores al confesar que sufrió un pequeño derrame cerebral hace unas semanas. A pesar del susto inicial, el músico aseguró encontrarse en proceso de recuperación.

“De repente, de la nada, me quedé sin control alguno de este brazo”, reveló May en un video compartido en sus redes sociales, señalando su brazo izquierdo. El artista británico detalló que el diagnóstico médico fue de un “derrame cerebral menor”, una noticia que lo tomó por sorpresa y lo llevó a pasar por un momento de incertidumbre.

Brian May ya está recuperándose

Afortunadamente, gracias a la atención médica recibida en el hospital de Frimley, May está recuperándose favorablemente. Sin embargo, los médicos le han impuesto una serie de restricciones para garantizar su bienestar. “Tengo prohibido salir, conducir, subirme a un avión, (hacer algo) que me eleve demasiado el ritmo cardíaco”, explicó el guitarrista.

Esta no es la primera vez que Brian May enfrenta problemas de salud. En 2020, sufrió un ataque al corazón que lo dejó al borde de la muerte. A pesar de estos desafíos, el músico ha demostrado una gran fortaleza y ha continuado activo en la industria musical.

En reconocimiento a su destacada trayectoria y sus contribuciones a la caridad, Brian May fue nombrado caballero por el Rey Carlos III en 2023. A pesar de los contratiempos de salud, el guitarrista de Queen continúa siendo una figura icónica y admirada por millones de fans alrededor del mundo.

Brian May es reconocido mundialmente por su virtuosismo en la guitarra y por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock Queen. Junto a Freddie Mercury, John Deacon y Roger Taylor, creó algunos de los himnos más emblemáticos de la historia de la música, como “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions” y “Don’t Stop Me Now”.

A lo largo de su carrera, May ha demostrado ser un músico talentoso y versátil, capaz de fusionar elementos del rock clásico con influencias de la música barroca y acústica. Además de su faceta musical, el guitarrista también es un reconocido astrofísico y defensor de los derechos de los animales.