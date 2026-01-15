¡ARMY alza la voz! Fans exigen claridad en la venta de boletos para conciertos de BTS en México 2026

¡No se dejan! El anunció de los conciertos de BTS en México 2026 ha puesto en alerta a las fans de la agrupación. Y es que, a pesar de la emoción, ARMY exige claridad y transparencia en la venta de boletos para evitar abusos por parte de la boletera y promotora.

La banda surcoreana regresa a tierra azteca con tres fechas en la Ciudad de México, tras casi una década de haberse presentado por última vez en la capital del país.

Fans de BTS piden publicación de precios de boletos y mapa para conciertos en México

En redes sociales, ARMY, el nombre que llevan las fanáticas de la agrupación, lanzaron un comunicado en el que se le exige a Ocesa, promotora del evento, información clara y previa sobre los conciertos de BTS en México.

Las fanáticas piden la publicación del precio de los boletos , así como el mapa del recinto , antes de la preventa y venta, las cuales se realizarán los próximos 22, 23 y 24 de enero 2026 a las 9 de la mañana.

No es la primera vez que esta promotora presenta problemas con la claridad y transparencia con la información, pues, según fanáticas, el día de la venta del concierto de J-Hope de BTS, se aplicaron variaciones en el precio de los boletos, aplicando la famosa "tarifa dinámica", lo que generó confusión.

"Para que está experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta", explicaron.

Por favor, pedimos que se nos de a conocer el mapa y precios días antes de la primera preventa @ocesa_kpop 🙏🏻🙏🏻#BTSComeback2026 #BTSTour2026#BTSINMEXICO #BTSENMEXICO pic.twitter.com/FCJ0neGi7W — BTS ARMY MEXICO (@BTSARMY_MXCO) January 13, 2026

Los tres conciertos de BTS en México se llevarán a cabo los próximos 7,9 y 10 de mayo 2026 en el Estadio GNP.

¿Qué dice PROFECO sobre la venta de boletos en México?

La Ley Federal de Protección al Consumidor, cuenta con algunos artículos clave que hablan sobre la claridad y transparencia al momento de adquirir algún producto o servicio, ¿cuáles son?



Artículo 1: Derecho a recibir información clara, veraz y oportuna.

Derecho a recibir información clara, veraz y oportuna. Artículo 7: El proveedor debe informar y respetar precios, tarifas y condiciones.

El proveedor debe informar y respetar precios, tarifas y condiciones. Artículo 32: La información debe ser veraz, comparable y no inducir al error.

¿Qué hacer ante malas prácticas en la venta de boletos para el concierto de BTS?

Si durante la venta de boletos de BTS en México, o de algún otro concierto, detectas irregularidades como, preventas no respetadas, cargos doble o actividad inusual, puede hacer lo siguientes:



Toma captura de pantalla; trata de documentar todo el proceso.

Levanta una denuncia ante la Profeco; puedes hacerlo en línea o presencial.

En caso de que el problema sea masivo, pueden tomar acción colectiva, como en el concierto de Bad Bunny, para ejercer mayormpresión.

¿Cómo levantar una denuncia ante PROFECO?

PRESENCIAL



Acude a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO)

Presenta el "Formato de recepción y queja"

EN LÍNEA

