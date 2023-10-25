¡Sorteo millonario del Buen Fin 2023! Estos son los requisitos del SAT para registrarte

Atención, consumidores y dueños de negocios, estos son los requisitos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para registrarse y participar en el sorteo millonario del Buen Fin 2023. En esta edición se repartirán hasta 500 millones de pesos.

El próximo 17 de noviembre comenzará la edición número 13 del Buen Fin 2023, por lo que durante varios días, es decir hasta el 20 de noviembre, los consumidores y vendedores podrán ganar algún premio económico. Estos son los requisitos del SAT para poder participar en el sorteo.

¡Participa en el Sorteo El Buen Fin!



Puedes ganar un premio de hasta 250 mil pesos o uno de los 321,261 premios a repartir con una bolsa de 400 millones de pesos.



Conoce aquí cómo participar: pic.twitter.com/HDrC6hDbv8 — SATMX (@SATMX) October 24, 2023

Sorteo millonario repartirá 400 millones de pesos a los consumidores del Buen Fin 2023

Este sorteo millonario tiene como objetivo que los consumidores realicen sus pagos mediante medios electrónicos al utilizar sus tarjetas de crédito y débito para favorecer el comercio formal, además de que se avancen en la denominada inclusión financiera.

En este Buen Fin 2023, el sorteo millonario tiene programado que se repartirán 400 millones de pesos para los consumidores. Estos premios económicos están divididos en un premio mayor de 250 mil pesos, además de 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos mexicanos.

Para los dueños de los establecimientos participantes en el Buen Fin 2023, se destinarán 100 millones de pesos que estarán repartidos en un premio mayor de 260 mil pesos, además de 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

Requisitos para participar en sorteo millonario del Buen Fin 2023

Para participar en el sorteo millonario del Buen Fin 2023, los establecimientos deben registrarse en esta página. Tienen hasta el próximo 16 de noviembre. Para tener derecho a uno de los premios económicos deberás cumplir con los siguientes requisitos:



Estar al corriente de sus obligaciones fiscales

Tener Buzón Tributario activo

Proporcionar sus medios de contacto

Ingresos en ejercicio 2022 deben ser menores o iguales a 5 millones de pesos

Contar con una Terminal Punto de Venta activa

Contar con al menos una venta desde 250 pesos con tarjetas de crédito y débito participantes

Requisitos para que consumidores puedan participar en sorteo millonario del Buen Fin 2023

Los consumidores deberán realizar una compra con alguna de las tarjetas bancarias participantes durante los días del Buen Fin 2023. Esta compra debe ser realizada en uno de los establecimientos que forman parte del programa y de esta manera los compradores estarán participando de manera automática en el sorteo millonario del Buen Fin 2023. De hecho a todas aquellas personas que resulten ganadoras, se les realizará su depósito directo a la tarjeta que hayan utilizado durante su compra.

Cabe recordar que esta edición del sorteo millonario del Buen Fin 2023, que se encuentra a cargo del Servicio de Administración Tributaria, se realizará el próximo 8 de diciembre. La lista de ganadores se podrá consultar desde el 11 de diciembre en esta página web. Los premios en efectivo se depositarán antes del día 9 de enero del año 2024.