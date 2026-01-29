Joven es trasladado al hospital tras autolesionarse en un departamento de Doctor Erazo

La mañana de este martes se registró una movilización de cuerpos de emergencia en un conjunto habitacional ubicado en Doctor Erazo número 120 , luego de que vecinos solicitaran auxilio tras percatarse de que un joven se había autolesionado con la intención de quitarse la vida.

Intento de suicidio en Doctor Erazo

Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando residentes del edificio alertaron a las autoridades al notar una situación de riesgo dentro de uno de los departamentos.

En respuesta al llamado, llegó al lugar la unidad MX 367 D-4 del sector Asturias, cuyos elementos ingresaron al inmueble y localizaron a un hombre de 23 años con heridas en ambas muñecas.

#AlMomento | Vecinos de la colonia Doctores de la #CDMX hicieron el llamado de alerta al 911 debido a una persona dentro de un domicilio con intenciones de atentar contra su vida.



El reporte de @PLATA11CDMX https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/P4Sb4QthBy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2026

Ante la gravedad del caso, se solicitó el apoyo de servicios médicos. Minutos después, un paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ( ERUM ) acudió al sitio para realizar la valoración inicial del joven. Tras revisar su estado de salud, el especialista determinó que las lesiones requerían atención hospitalaria inmediata.

Por ello, una ambulancia del ERUM, identificada como MX 403-6, llegó al conjunto habitacional para realizar el traslado del joven a un hospital, donde recibiría la atención médica necesaria.

Durante el operativo, los servicios de emergencia coordinaron acciones para asegurar el traslado y atender la situación conforme a los protocolos establecidos.

Número de suicidios en México 2024

En 2024, en México se registraron 8 mil 856 defunciones por suicidio en personas de 10 años y más, lo que representó una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras preliminares del INEGI .

La tasa fue significativamente mayor en hombres, con 11.2 por cada 100 mil, frente a 2.6 en mujeres. Por grupos de edad, el rango de 30 a 44 años presentó la tasa más alta, con 10.7, seguido del grupo de 15 a 29 años, con 10.2. A nivel estatal, las entidades con las mayores tasas de suicidio fueron Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes.