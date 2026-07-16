Tras el choque contra el puente de Brooklyn en NY, el Buque Escuela Cuauhtémoc inicia nueva travesía por Norteamérica

A más de un año del choque contra el Puente de Brooklyn, en Nueva York, el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc volvió a zarpar ; la embarcación de la Secretaría de Marina inició este miércoles el Crucero de Instrucción "Pacífico Norte 2026" , con 144 guardiamarinas a bordo que recorrerán puertos de Estados Unidos y Canadá durante los próximos tres meses.

El viaje marca el regreso del velero a las travesías internacionales después del accidente ocurrido el 17 de mayo de 2025, cuando el impacto contra el puente dejó dos tripulantes muertos y 22 personas lesionadas.

Ahora, el buque retomará las prácticas de navegación que forman parte de la formación profesional de los futuros oficiales de la Armada de México.

Un barco con 200 personas a bordo chocó contra el Puente de #Brooklyn. #Autoridades ya realizan una operación de búsqueda y rescate en la zona pic.twitter.com/rpWnvh6d98 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 18, 2025

¿Qué ruta recorrerá el Buque Escuela Cuauhtémoc durante el Pacífico Norte 2026?

El nuevo crucero tendrá una duración aproximada de tres meses y contempla un recorrido superior a 18 mil kilómetros por el océano Pacífico.

La ruta comenzará con escalas en Honolulú, Hawái, para después continuar hacia Seward, Alaska, y posteriormente llegar a Victoria, Canadá. Más adelante, el velero visitará los puertos de San Francisco y San Diego, en California , antes de regresar a Acapulco el próximo 15 de octubre .

El zarpe se realizó en el puerto de Acapulco con la presencia de autoridades navales y del Gobierno de Guerrero; por su parte, el mando de la embarcación está a cargo del Capitán de Navío José Díaz Castillo, responsable de dirigir esta nueva misión de instrucción.

En esta generación participan 144 guardiamarinas, conformados por 45 mujeres y 99 hombres, quienes realizan la etapa final de su preparación antes de incorporarse al servicio activo de la Secretaría de Marina.

⛵ El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Marina Armada de México volvió a zarpar desde #Acapulco tras el accidente contra el Puente de Brooklyn en mayo de 2025.



Este miércoles inició su Crucero de Instrucción Pacífico Norte 2026: recorrerá 18 mil kilómetros y visitará… pic.twitter.com/okvgwAaBv7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

¿Qué hacen los cadetes a bordo del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc?

El Buque Escuela Cuauhtémoc funciona como un salón de clases en altamar. Durante cada crucero, los guardiamarinas ponen en práctica los conocimientos adquiridos en la Heroica Escuela Naval Militar mediante ejercicios reales de navegación.

A bordo aprenden a operar el sistema de velas, realizan maniobras marinas, emplean instrumentos tradicionales de orientación como el sextante y fortalecen el trabajo coordinado que exige la navegación de altura.

La embarcación también cumple una función diplomática. En cada puerto representa a México mediante actividades protocolarias, encuentros con autoridades y visitas abiertas al público, convirtiéndose en uno de los principales símbolos navales del país.

El Cuauhtémoc cuenta con 90.5 metros de eslora, una manga de 12 metros y cuatro cubiertas distribuidas para las actividades de instrucción y la vida diaria de la tripulación. Sus tres mástiles alcanzan hasta 48.2 metros de altura y sostienen un velamen con una superficie superior a 2 mil 300 metros cuadrados, diseñado para la enseñanza de la navegación tradicional.

El regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc ocurre después de uno de los episodios más recordados de su historia reciente; el accidente registrado en Nueva York obligó a interrumpir temporalmente sus actividades; sin embargo, la Secretaría de Marina retomó el programa de formación al considerar que las prácticas de navegación son parte esencial de la preparación de los futuros oficiales de la Armada de México.