Madre busca desesperadamente a sus hijos; denuncia que fueron retirados de una guardería sin su autorización en NL

En San Nicolás de los Garza, Nuevo León (NL) , buscan con urgencia y piden el apoyo para localizar a los niños Kali y Alef , de 3 años de edad, quienes presuntamente fueron retirados de una guardería sin autorización. La madre, quien denunció los hechos ante la Fiscalía del Estado, señala como presunto responsable de la desaparición a su expareja sentimental.

A más de 24 horas de que perdió contacto con los menores, la mujer pidió que se emita una Alerta Amber al considerar que sus hijos podrían encontrarse en una situación de riesgo; mientras tanto, autoridades de NL desplegaron un operativo de búsqueda y solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier información que ayude a ubicarlos.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Kali y Alef en San Nicolás?

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre, el padre de los menores acudió a una guardería ubicada sobre la calle San Juan 1280, en la colonia Balcones de Santo Domingo , en el municipio de San Nicolás, donde presuntamente retiró a los niños sin contar con su autorización.

Desde ese momento, aseguró desconocer el paradero de Kali y Alef; la mujer explicó que, al no poder localizarlos, acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para presentar la denuncia correspondiente y solicitar la intervención de las autoridades.

A través de redes sociales también difundió un mensaje en el que pidió ayuda para compartir la información y ampliar la búsqueda; en su publicación expresó su preocupación por la integridad de sus hijos y solicitó que cualquier persona con datos sobre su ubicación se comunique con ella o con las autoridades.

Dentro de esa misma denuncia, la madre afirmó que el padre de los menores vive en situación de calle, trabaja como malabarista en distintos cruceros del área metropolitana y presuntamente enfrenta problemas de consumo de sustancias.

También señaló que ambos permanecen separados desde hace más de un año debido a presuntos episodios de violencia familiar; estas afirmaciones corresponden a la versión de la denunciante y forman parte de la investigación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ENVIARON SU CUERPO A LA FOSA COMÚN SIN AVISAR A SU MAMÁ: EL CASO DE ROBERTO TRAS DESAPARECER EN CHALCO

Autoridades de NL despliegan operativo y llaman a reportar cualquier información

Tras recibir la denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás informó que puso en marcha un operativo de búsqueda en coordinación con corporaciones estatales para tratar de localizar a los menores.

Los recorridos se extendieron a distintos municipios del área metropolitana de Monterrey, debido a la posibilidad de que los niños hayan sido trasladados fuera de San Nicolás.