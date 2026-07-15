¡Fatal accidente en Tlalnepantla! Adolescente de 14 años muere al caer desde un cuarto piso

Momentos de terror se vivieron en la Unidad Habitacional El Rosario, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, se convirtió en escenario de una tragedia que conmocionó a vecinos y familiares. Una adolescente de 14 años murió tras caer desde el cuarto piso de un edificio, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con los primeros reportes, la menor cayó desde el edificio "Samuel Ríos", ubicado sobre la calle Carpinteros, en la zona sur de Tlalnepantla, muy cerca de los límites con la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. El fuerte impacto le provocó lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

¿Qué ocurrió en la Unidad Habitacional El Rosario?

Según testimonios de vecinos, el incidente ocurrió durante las primeras horas de este miércoles. Las versiones recabadas en el sitio señalan que la adolescente presuntamente se arrojó desde el último nivel del edificio.

Tras el reporte de la emergencia, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla acudieron al lugar, junto con personal de emergencias médicas.

Debido a que la Unidad Habitacional El Rosario se encuentra dividida entre el Estado de México y la Ciudad de México, también se registró movilización de cuerpos de emergencia de la alcaldía Azcapotzalco para apoyar en la atención del incidente.

Las autoridades dieron información del incidente.|Gobierno Tlalnepantla.

Unidad El Rosario fue acordonada tras muerte de adolescente

El Gobierno de Tlalnepantla informó que la emergencia fue reportada mediante una llamada al Centro de Mando y Comunicación C5. En respuesta, se desplegó personal de seguridad municipal para acordonar la zona y facilitar las labores de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración de la adolescente; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones sufridas por la caída.

Posteriormente, se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyos peritos y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La Fiscalía investigará las causas del fallecimiento

Uno de los datos que más impactó a los habitantes de la zona fue que la adolescente vestía uniforme escolar. De acuerdo con vecinos, este miércoles estaba previsto que asistiera a su ceremonia de graduación de secundaria.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas que originaron el hecho ni han emitido conclusiones sobre lo ocurrido. La Fiscalía mexiquense será la encargada de determinar cómo sucedieron los hechos y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.