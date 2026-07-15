Drogó y desmembró a su novio: Caen Stephanie Adriana y su hija en Chalco

En el municipio de Chalco, en el oriente del Estado de México, autoridades detuvieron a Stephanie Adriana N., de 33 años, por su presunta relación con la muerte de su expareja, ocurrida en Nuevo León.

Fuentes oficiales informaron que la mujer fue localizada en esta demarcación y posteriormente entregada a las autoridades de la entidad donde ocurrió el hecho.

Detalles sobre la detención de la sospechosa en Chalco

Según las indagatorias, tras una pelea entre la víctima y la detenida, la mujer habría disuelto un medicamento en una bebida alcohólica. Tras ingerir la bebida, la víctima perdió el conocimiento. Investigadores explicaron que, una vez inconsciente, la persona fue envuelta en la cara con cinta canela, lo que derivó en su fallecimiento por asfixia.

Stephanie Adriana no hizo el crimen sola: contó con ayuda de su hija, Melanie, de 16 años, para esconder el cuerpo.

Cómo se ejecutó el crimen en Nuevo León

Las autoridades que llevan el caso detallaron que, luego de la muerte, la sospechosa procedió a desmembrar el cuerpo. Los restos los colocó en bolsas negras y los abandonó en un tiradero cercano, según el avance de la investigación. Elementos forenses y policías de la zona realizaron inspecciones en el lugar del abandono para recuperar evidencias y determinar la cadena de hechos.

La víctima era Diego Díaz Hinojosa, de 31 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en Juárez, Nuevo León, por la misma mujer que presuntamente lo asesinó el 2 de febrero de 2026, después de una relación de seis meses y un mes de vivir juntos.

Las autoridades encontraron el cuerpo de Diego hasta el 18 de febrero. Vecinos relataron a Azteca Noticias que la mujer incluso quitó cámaras de vigilancia que la incriminarían.

Stephanie es acusada de los delitos de homicidio calificado y desaparición de personas. Ahora está en un penal femenil estatal, a disposición de un juez de control y en espera del juicio, mientras que su hija Melani será trasladada al consejo tutelar para menores.