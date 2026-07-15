Se desmorona la bancada: Renuncian diputadas de Morena y acusan a su coordinador de dividir al partido

La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Campeche sufrió un duro golpe, después de que las diputadas Maricela Flores Moo y Gladys Rivera anunciaron de forma conjunta su salida oficial del grupo parlamentario, declarándose a partir de este momento como legisladoras independientes.

La ruptura interna dejó de ser un simple distanciamiento y escaló a una crisis política visible. Con la pérdida de estos dos perfiles, la fuerza mayoritaria en la entidad ve mermada su estructura y enfrenta serios cuestionamientos sobre su gobernabilidad interna en el poder legislativo local.

Acusan a coordinador parlamentario de provocar la división interna

La decisión de abandonar las filas morenistas no fue fortuita. Las ahora diputadas independientes señalaron directamente a Antonio Jiménez Gutiérrez, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, como el principal responsable de operar y fragmentar al partido en la entidad.

🔵 #HechosMeridianoCampeche | Las diputadas Maricela Flores Moo y Gladys Rivera abandonan la bancada de Morena y se declaran legisladoras independientes, tras presuntas diferencias con el coordinador de morenistas Antonio Jiménez Gutiérrez. #AztecaCampeche | #SiempreConectados pic.twitter.com/VBNvAY7Q9H — TV Azteca Campeche (@Azteca_Campeche) July 10, 2026

La diputada Maricela Flores Moo detalló que las prácticas de exclusión por parte de la dirigencia parlamentaria comenzaron desde diciembre pasado. La legisladora acusó que Jiménez Gutiérrez impulsó iniciativas a nombre de toda la bancada mencionando únicamente a su círculo cercano de ocho diputados, realizando giras municipales exclusivas con ellos y relegando del resto de los integrantes del movimiento de las decisiones fundamentales.

Una fractura política que arrastra antecedentes desde inicios de año

Esta crisis no tomó por sorpresa al Poder Legislativo local. Los antecedentes del conflicto interno se remontan a febrero de este mismo año, cuando el también diputado morenista Jorge Pérez Falconi confirmó públicamente las tensiones y el pleito que se vivía al interior del grupo.

En aquel momento, Pérez Falconi evidenció el debilitamiento del bloque al denunciar que la mitad de la bancada oficialista optó por no asistir a las sesiones del Pleno debido a desacuerdos internos. El legislador atribuyó la fractura a la falta de capacidad de su líder parlamentario para garantizar la unidad y anteponer el interés colectivo del proyecto político por encima de las agendas grupales.

Con estas dos bajas en el Congreso de Campeche y los señalamientos directos de división, el oficialismo enfrenta uno de sus escenarios de mayor tensión, dejando en el aire la promesa de unidad y estabilidad con la que arribaron al ejercicio público del estado.