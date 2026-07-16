La última decisión: la donación de órganos de Nicte-Ha dará esperanza de vida a 125 pacientes en Colima

La muerte de Julia Nicte-Ha Mejía Tzun, una joven de 20 años originaria de Colima, se convirtió en una oportunidad de vida para decenas de personas, gracias a la donación de órganos.

En medio del duelo, su familia decidió donar todos sus órganos, un acto de solidaridad que beneficiará a 125 pacientes mediante una donación multiorgánica realizada en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Villa de Álvarez.

Nicte-Ha nació el 6 de febrero de 2006 y falleció el 10 de julio de 2026. Será recordada como una joven alegre, decidida y emprendedora, que además creía en la vida después de la muerte. Su familia agradeció las muestras de cariño recibidas e invitó a acompañarlos en el homenaje a su memoria.

¿Qué es una donación multiorgánica?

La donación multiorgánica es un procedimiento mediante el cual una persona fallecida dona varios de sus órganos y tejidos para ser trasplantados a pacientes que los necesitan.

Gracias a este tipo de donación, es posible beneficiar a numerosas personas que esperan un trasplante para mejorar su calidad de vida o incluso para sobrevivir.

Dependiendo de las condiciones médicas del donante y de la compatibilidad con los receptores, una sola donación puede ayudar a decenas de pacientes mediante el trasplante de órganos y el aprovechamiento de tejidos.

En el caso de Julia Nicte-Ha, la donación realizada en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS permitirá beneficiar a 125 pacientes, convirtiendo una pérdida irreparable para su familia en una esperanza para quienes permanecían en lista de espera.

La historia de Nicte-Ha ha sido reconocida como un ejemplo de generosidad, pues la decisión tomada por sus seres queridos permitirá que su legado trascienda a través de las vidas que serán favorecidas con esta donación.

Su caso también demuestra la importancia de la donación de órganos como un acto altruista que puede transformar la vida de muchas personas.