“Un ejército de ángeles te busca": Diego desapareció en Morelos y solo hallaron su auto

Han pasado una semana y nada se sabe de él. El caso de Diego Ignacio Alviso Almada, visto por última vez en Morelos, ha causado misterio, pues solo ha sido localizado el automóvil de su trabajo que conducía y de él nada se sabe.

La última información que se tiene es que abordó su vehículo la noche del 8 de julio de 2026 en el conjunto habitacional Las Canteras, pero nadie sabe dónde está luego de que al parecer solo iría a comprar unos cigarros, pero no volvió y su familia ha comenzado una búsqueda para encotrarlo.

Policía tocó a la puerta para decir que auto de Diego fue encontrado

Beatriz, su mamá, contó en entrevista con Azteca Noticias que ese día, por la madrugada comenzó la pesadilla. Policías de Morelos llegaron a la casa de Diego para avisarle a su pareja que habían encontrado el vehículo en una zona antes de llegar a Puebla, pero él no estaba.

"La última vez que tuvimos noticias de él fue en su casa con su esposa que estaban viviendo en Jiutepec, Cuernavaca. Me comenta mi nuera mi hijo salió a las 10:30 de la noche, parece que a comprar algo, no sabemos si cigarros. Ella estaba ya dormida,15 o 20 minutos antes, ella subió a dormirse y mi hijo salió y no regresó", contó.

El vehículo quedó abandonado y con una computadora dentro. Estaban las llaves y no faltaban sus pertenencias, aunque con el paso de los días su familia sospecha que su desaparición podría tratarse de una privación de la libertad, aunque está versión solo es una hipótesis.

"Mi nuera no se había percatado que no estaba en la casa hasta que llegaron unos policías en patrullas a tocar su domicilio alrededor de las 4:30 de la mañana, informándole que habían localizado el auto de mi hijo aproximadamente unos 40 minutos antes de llegar a Puebla, en la carretera antes de llegar a Puebla que es de Cuautla a Puebla.

Emiten ficha de búsqueda para encontrar a Diego desaparecido en Cuernavaca

La familia de Diego Ignacio reportó la desaparición ante la Fiscalía de Morelos, la cual emitió la ficha correspondiente para encontrarlo.

Diego Ignacio Alviso Almada tiene 42 años. Mide 1.70 metros y es de complexión robusta y pesa aproximadamente 95 kilogramos. Es de tez morena, con ojos café oscuro, pequeños y rasgados con ceja escasa.

Su cabello es negro, corto y lacio. Como señas particulares tiene un tatuaje de un lobo en el antebrazo izquierdo, otro de un círculo en el hombro derecho, una perforación en la oreja izquierda y dos cicatrices: una en el abdomen por una cirugía de apendicitis y otra en la ceja derecha. Vestía una playera verde de la Selección Mexicana, short negro y botas grises.

Cámara captó los últimos momentos de Diego antes de desaparecer

Beatriz cuenta que no han tenido más información clave como la sábana telefónica o alguna posible geolocalización del celular de Diego, quien tenía tres años y medio viviendo en Jiutepec para trabajar en una empresa de venta de productos químicos.

"Ya no entran llamadas parece que entraron llamadas hasta las 4:30, cuando se enteró mi nuera, ella marcó y solo entró una vez la llamada (...) fue visto por última vez en las cámaras del fraccionamiento el vigilante de su domicilio fue el último que lo vio", relató.

Lo únicó que han tenido certeza es por unos videos de cámaras particulares donde se observa el automóvil Versa blanco que manejaba circulando por la colonia a las 23:24 horas, de acuerdon con el registro de la grabación.

Hasta ahora el paradero de Diego es deconocido. En casa lo espera su pareja y su perrita, a quien todos los días sacaba a pasear. Su mamá envió un mensaje a su hijo implorando encontrarlo y confía en Dios para que pronto aparezca.

"Es una pesadilla de terror no saber de un hijo (...) me encuentro en un punto con una tristeza inmensa, con una desesperación pidiéndole mucho a Dios, lo que me queda a mí es orar para que mi hijo aparezca.

"Diego no voy a parar y no voy a dejar nunca de buscarte, hijo mío. Te amo, te adoro. Te mando mil bendiciones en donde quiera que estés y con quien estés. Voy a encontrarte hijo mío, no voy a parar nunca. No voy a dejar de buscarte.

"Estamos haciendo todo lo posible y lo imposible para localizarte. Quiero que sepas que tenemos un ejército de ángeles que te estamos buscando y te estamos esperando. Te voy a encontrar, hijo, te voy a encontrar".