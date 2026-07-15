¿Quién es Fermín ‘N’? El reo que huyó de cárcel de Villahermosa; ofrecían 500 mil pesos y lo vinculan con 9 homicidios

Fermín "N", el reo que escapó de una cárcel de Villahermosa en marzo y por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 500 mil pesos, fue recapturado en Tabasco; tras su detención, la Fiscalía estatal informó que lo relaciona con al menos nueve homicidios cometidos durante el tiempo que permaneció prófugo.

Las investigaciones también apuntan a que su fuga no ocurrió por casualidad, pues de acuerdo con las autoridades, salió por la puerta principal del penal el pasado 19 de marzo con apoyo de una mujer y presuntas omisiones de ocho custodios, seis de los cuales ya fueron detenidos .

¿Cómo escapó Fermín "N" de la cárcel de Villahermosa?

La fuga ocurrió durante el día de visitas en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset); según la Fiscalía, el interno aprovechó ese movimiento para abandonar el penal por la puerta principal.

Las investigaciones señalan que una mujer habría facilitado la evasión y que ocho custodios incumplieron los protocolos de revisión y control de visitantes; tras las investigaciones, hasta ahora, seis servidores públicos fueron detenidos, mientras que dos permanecen prófugos.

Por estos hechos, los funcionarios son investigados por los delitos de evasión de presos y coalición de servidores públicos.

🔓 Corrupción destapada en #Villahermosa



Fermín "N" escapó por la puerta principal de la prisión el pasado 19 de marzo.



Según las investigaciones, aprovechó el día de visitas para evadirse con ayuda de una mujer hasta ahora no identificada y ocho custodios que no cumplieron con… pic.twitter.com/S943i29W7o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

¿Por qué la Fiscalía relaciona a Fermín "N" con nueve homicidios?

La recaptura permitió asegurar una segunda pistola calibre 9 milímetros; de acuerdo con los peritajes balísticos, esa arma coincide con evidencia encontrada en dos ataques ocurridos el 2 de julio en las colonias Gaviotas Norte y Gaviotas Sur.

Además, una primera arma asegurada en junio ya había sido relacionada con otros tres hechos violentos en los que murieron seis personas.

Con estos estudios científicos, la Fiscalía informó que Fermín "N" estaría relacionado con al menos nueve homicidios, entre ellos el presunto asesinato de un menor de 16 años y una mujer.

Autoridades descartan vínculos con un grupo criminal

Durante la conferencia en la que se dieron a conocer los avances del caso, las autoridades estatales señalaron que, hasta el momento, no existen elementos para afirmar que Fermín "N" formara parte de una organización criminal.

No obstante, la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer tanto los homicidios con los que es relacionado como las circunstancias que hicieron posible su fuga del penal de Villahermosa, un caso que también derivó en procesos penales contra personal penitenciario por las presuntas irregularidades detectadas durante la evasión del interno.