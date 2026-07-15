“Se me metió": Tras intento de asalto, vuelca tráiler con 240 borregos en Guanajuato
Un tráiler que transportaba 240 borregos volcó en la autopista Salamanca-Querétaro tras un intento de asalto. El conductor resultó herido durante la persecución.
Un tráiler que transportaba 240 borregos volcó la mañana del martes 14 de julio de 2026 en la autopista Salamanca-Querétaro, a la altura de la colonia Galaxias del Parque en Celaya, Guanajuato, después de que el conductor intentara escapar de un asalto.
Así ocurrió el intento de asalto en la autopista Salamanca-Querétaro
Los hechos ocurrieron minutos después de las 7:00 horas, cuando una camioneta blanca, de modelo reciente, se colocó delante de la unidad, según el chofer.
El conductor narró a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que dos sujetos salieron por las ventanillas traseras de la camioneta atacante y comenzaron a dispararle.
“Fue un intento de asalto, una camioneta cuatro puertas. Se me metió enfrente, salieron dos hombres con armas largas por las ventanillas de los asientos de atrás, me empezaron a disparar y al momento de tratar de evitar los disparos y de evitarlos a ellos, desafortunadamente perdí el control de la unidad”, afirmó.
#HechosMeridianoBajío | Un intento de asalto terminó en un aparatoso accidente sobre la autopista Salamanca-Celaya. El camión cargado de borregos volcó cuando hombres armados pretendían obligarlo a detenerse.— TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) July 14, 2026
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Relato del conductor: el momento del ataque y la volcadura
Tras recibir el primer disparo, que traspasó el parabrisas, el chofer intentó embestir a los agresores para frustrar el robo y avanzó por al menos cinco kilómetros mientras los perseguía, pero le dispararon de nuevo. A pesar de que trató de evitarlos, el peso de los animales terminó por volcar la pesada unidad.
Afectaciones viales y estado de los animales tras el accidente
Los agresores huyeron con rumbo a Celaya y no fueron detenidos. Tras la volcadura, los 240 borregos que llevaba la unidad quedaron sueltos; algunos escaparon y otros murieron por el impacto y la voltereta. Elementos de la División Caminos de la Policía Federal arribaron al lugar y atendieron al conductor, quien presentó heridas por esquirlas del parabrisas y golpes derivados del accidente; no requirió traslado a un hospital.
La vialidad permaneció cerrada por varias horas mientras retiraban la unidad y recuperaban a los animales para evitar riesgos a otros vehículos. Autoridades ministeriales ya se hacen cargo de la investigación para determinar responsabilidades y localizar a los presuntos responsables.