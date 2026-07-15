“Prometo cuidar a tus hijos”: Madre de Pamela Yahaira, joven que murió tras ser quemada viva en Juárez

Una madre despide a su hija con la promesa de cuidar a sus nietos luego de que dos hombres le quitaran la vida. Pamela Yahaira era una joven de apenas 25 años que murió luego de ser quemada viva en Juárez, Nuevo León.

Araceli Galván es la madre de Pamela Yahaira, quien este martes le dio el último adiós a su hija, que dejó huérfanos a dos pequeños luego de su brutal asesinato el pasado fin de semana durante un ataque.

Pamela Yahaira Galván Alvarado estuvo hospitalizada tras la agresión, esto por las graves quemaduras que sufrió luego de que dos hombres le arrojaron líquido inflamable para después prenderle fuego en el municipio de Juárez.

Antes de morir pudo contarle a la policía, que la encontró en la calle, lo que le había ocurrido y cómo había sido citada y luego agredida. De acuerdo con investigaciones recabadas, la joven habría acudido a una reunión a la que había sido invitada por una persona, misma que conoció a través de redes sociales. Tras la convivencia, Yahaira fue agredida por los sujetos.

Dos hijos en la orfandad: El vacío que deja Pamela Yahaira

Al momento de su localización ella presentaba quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo; pese a los esfuerzos por parte del personal médico, la joven perdió la vida solo horas después de la agresión.

Familiares y amigos la despidieron el martes 14 de julio a Pamela Yahaira mientras que exigen a las autoridades que se haga justicia, pues es una joven víctima que dejó a dos niños en la orfandad.