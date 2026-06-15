Vinieron por el Mundial 2026… y terminaron enamorados de los tacos mexicanos

Turistas internacionales llegaron por la fiesta del fútbol y disfrutan del ambiente del Mundial 2026, pero también de la gastronomía mexicana, reconocida desde el 2010 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Desde alemanas que se atrevieron a probar los famosos chapulines —describiéndolos como “muy ricos, pero con mucha sal"— hasta visitantes peruanos que aseguran que el picante no les es ajeno: “En Perú también comemos mucho chile, como dicen aquí, pero por esa parte ningún problema.”

También disfrutaron de quesadillas con chicharrón y queso, mientras que los visitantes de Estados Unidos encontraron en el tepache frío su bebida favorita. “Les gusta, regresan, está muy bueno”, señalaron algunos comerciantes.

El picante, ese ingrediente que intimida a más de uno, también fue tema de conversación: “Cuando los mexicanos dicen que no pica, siempre pica”, confesó entre risas una de las turistas que mostró su apoyo a Alemania como una de las favoritas para ganar el Mundial 2026.

Antojitos mexicanos conquistan a turistas durante el Mundial 2026

Pambazos, tostadas de pata, quesadillas, gorditas, tlacoyos, sopes y todo lo que han visto en videos o al acercarse al comal o donde hay mucha fila, es lo que han probado los visitantes durante su recorrido por la Ciudad de México, una de las tres sedes de México en el Mundial 2026.

Y no es para menos, la cocina mexicana no es cualquier cosa. Desde 2010 es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un título que la coloca entre las grandes tradiciones culinarias del planeta.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en México en vivo y gratis?

Los partidos del Mundial 2026 se viven en TV Azteca Deportes, con la narración de Christian Martinoli, los comentarios de Luis García y todo el equipo que estará transmitiendo 32 partidos completamente en vivo y gratis.

En televisión abierta los juegos se podrán sintonizar en la señal de Azteca 7, mientras que en digital estarán disponibles en todas las plataformas digitales de Azteca Deportes.