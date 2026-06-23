Mujer embarazada y menor caen a canal; bomberos de Guadalajara y Zapopan las rescatan

Una mujer embarazada de 19 años y una menor de ocho fueron rescatadas por cuerpos de emergencia luego de ser arrastradas por la corriente de un canal durante las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes 22 de junio en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

El accidente que provocó caos y una intensa movilización de rescatistas ocurrió en las inmediaciones de avenida Patria y Ávila Camacho, en la zona de Lagos del Country, donde elementos de Bomberos de Guadalajara y Zapopan desplegaron un operativo conjunto para localizar y poner a salvo a ambas personas, quienes fueron encontradas con signos de hipotermia, pero sin lesiones de gravedad.

¿Cómo fueron arrastradas por la corriente la joven mujer y la menor de edad en el canal de Guadalajara?

De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de emergencia, la mujer embarazada y la menor se encontraban en una zona de remansos ubicada entre los límites de las colonias Colomos Providencia y áreas cercanas a avenida Patria cuando fueron sorprendidas por el incremento repentino del nivel del agua.

La crecida de la corriente ocurrió tras las lluvias registradas en la ciudad y provocó que ambas fueran arrastradas varios metros río abajo.

La situación generó preocupación entre personas que se encontraban en la zona y que dieron aviso a las autoridades al percatarse de que las dos femeninas habían desaparecido de la vista entre la corriente.

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🔴 #IMPORTANTE I Una mujer embarazada y una menor de edad fueron arrastradas por la corriente de agua de un canal ubicado en Av. Patria y Ávila camacho en Lagos del Country. Bomberos de Guadalajara y Zapopan fueron los encargados de realizar el rescate.



Con información de:… pic.twitter.com/xNelTZM80F — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 23, 2026

Tras recibir el reporte, los equipos de rescate iniciaron recorridos por distintos puntos del canal para ubicar a las afectadas antes de que fueran arrastradas hacia zonas de mayor riesgo.

¿Dónde localizaron a la mujer embarazada y a la menor?

Luego de varios minutos de búsqueda, los rescatistas lograron ubicar a ambas personas sobre una pequeña formación de tierra ubicada en medio del cauce, donde permanecían sujetándose para evitar ser llevadas nuevamente por la corriente.

Desde ese punto, personal especializado realizó maniobras de rescate para extraerlas de manera segura; la operación requirió la coordinación de elementos de Guadalajara y Zapopan debido a las condiciones del terreno y a la fuerza del agua.