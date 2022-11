Buscan a Leslie Díaz de 18 años, desapareció cuando iba a la prepa

Leslie Montserrat Díaz Briseño de 18 años de edad, desapareció el pasado 09 de noviembre en la Colonia Oblatos, en Guadalajara, Jalisco a unas cuantas cuadras de su casa.

La última vez que vieron a Leslie fue justo cuando ingresaba a la preparatoria, después de algunos minutos de permanecer en la entrada revisa su teléfono y sale del plantel. Su abuelita, la señora María Teresa, asegura que su nieta a quién quiere cómo su propia hija, solía platicar con un muchacho afuera de la escuela, en lo que su papá llegaba para recogerla.

“Cuando fueron a recogerla ya no la encontraron, ella comúnmente salía a la puerta caminaba unos pasos y era la primera siempre en salir,” dijo para Fuerza Informativa Azteca la abuelita de Leslie Díaz, María Teresa.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ya investiga el paradero de Leslie, pues todo indica que probablemente fue víctima de un secuestro, aunado a que en los últimos días su familia ha recibido llamadas y mensajes provenientes de otros estados del país para pedirles dinero a cambio de entregarles con vida a su hija.

“En estos días recibieron mensajes, pedían 200 mil pesos pero me dicen que todo es una extorsión, no sé yo no quiero que me la vayan a entregar muerta por favor,” continuó entre llantos la señora María Teresa, abuelita de Leslie Díaz.

En el plantel en donde estudia Leslie, el día 9 de noviembre las cámaras de video vigilancia captaron cómo ella ingresó para posteriormente salir, desde entonces no saben hacía donde se dirigió.

Tranquila, hija de familia, bailarina de jazz desde pequeña y la hermana mayor de dos hermanos, es así cómo su familia la describe y desea desesperadamente que pronto puedan localizarla.

“Sentimos que ya no podemos, su mamá ya se vuelve loca mi hijo es diabético y ya se nos desmayó también, les pedimos de su ayuda por el amor de Dios.” Con estas palabras finalizó la entrevista doña María Teresa, abuelita de Leslie Díaz.