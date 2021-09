Reanudan búsqueda con células compactas en derrumbe de Tlalnepantla

A un día del derrumbe en el cerro del Chiquihuite sobre viviendas de Tlalnepantla, ingenieros y técnicos especialistas, públicos y privados, estudian las condiciones de la zona y células compactas con binomios caninos continúan con la búsqueda de los 10 desaparecidos.

Tras el colapso de una parte del cerro, en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, personal de los tres órdenes de gobierno continúan con la notificación de riesgo a los vecinos de las viviendas ubicadas en el polígono aledaño al siniestro.

El gobierno del municipio de Tlalnepantla confirmó que hasta el momento han sido notificadas 80 viviendas; sin embargo, el polígono podría ampliarse si así lo determinan los ingenieros y técnicos especialistas que laboran en el área del derrumbe.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las lluvias recientes en la Sierra de Guadalupe han generado humedad, por lo que continuarán las medidas de vigilancia, considerando la evacuación de otras zonas cercanas al sitio de la tragedia.

Durante la ejecución de los trabajos de búsqueda y rescate, los habitantes de las viviendas aledañas deberán mantenerse fuera de los inmuebles expuestos para evitar riesgos, indicó el gobierno municipal.

Por lo anterior, las autoridades tomaron la decisión de notificar casa por casa la situación de riesgo prevaleciente y poder llevar a cabo la evacuación preventiva en esta colonia de Tlalnepantla, para continuar con los trabajos de estabilización y evaluar la posibilidad de ingresar maquinaria.

Para la notificación se conjuntaron cinco células integradas por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, Protección Civil del municipio de Tlalnepantla, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría General de Gobierno y un Notario Público.

Autoridades piden que ciudadanos no acudan como voluntarios a zona del derrumbe

Después del derrumbe y la caída de enormes rocas sobre las viviendas, ciudadanos llegaron a la zona para ayudar en las tareas de búsqueda y remoción de escombros; sin embargo, las autoridades hicieron un llamado para que no acudan por el peligro que representa.

Las personas que se están presentando en la zona del derrumbe para ofrecerse como voluntarios, no lo hagan, ya que, por seguridad, únicamente los elementos de los cuerpos de emergencia especializados y certificados son quienes participan en las labores de búsqueda.

De igual manera pidieron no llevar más víveres a los albergues, mantenerse alejados de la zona para no exponerse a riesgos innecesarios, tener paciencia y no hacer caso a rumores o falsas noticias.

En apoyo a las personas evacuadas, el gobierno de Tlalnepantla habilitó cuatro albergues temporales ubicados en el Deportivo Caracoles, calle Uruapan #3, colonia Constitución de 1917; Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, localizado en calle Club Excursionista Tzinantecatl esquina calle Montañistas de México, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección.

También el Salón Kamakiri, en la calle Club Sierra #3990, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección, y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en calle Guardianes de la Montaña esquina calle Excursionistas #13, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección.

