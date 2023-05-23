Nueva búsqueda de Madeleine McCann, la niña que desapareció en 2007

El caso de la desaparición de Madeleine McCann ha sido un misterio desde que ocurrió en 2007. A 16 años de su desaparición, la búsqueda de Madeleine McCann se reavivó gracias a información reciente.

Las autoridades buscarán a Madeleine McCann en un embalse cerca de donde desapareció cuando tenía tan solo 3 años. Se espera que la investigación comience este martes y se prolongue durante un máximo de dos días. Pese a que la Madeleine McCann nació en Inglaterra y se perdió durante unas vacaciones en Portugal, fue la policía alemana la que pidió reabrir el caso. Esto porque el principal sospechoso, Christian Brueckner fue extraditado de Portugal a Alemania en 2017 y las autoridades descubrieron que el lugar donde desapareció Madeleine McCann era frecuentado por este sujeto, que por cierto cuenta con acusaciones de abuso sexual a menores en Grecia.

En abril de 2022, las autoridades portuguesas y alemanas nombraron sospechoso a Christian Brückner, ciudadano alemán que vivió en el Algarve entre 1995 y 2007.

“Los inspectores buscarán objetos que puedan ser de interés para la investigación o descartar hipótesis”. Fuentes policiales.

Recientemente la investigación de los movimientos del sospechoso demostró por el rastro de su teléfono móvil, que se encontraba cerca del complejo vacacional donde se hospedaban los McCann la noche en que Madeleine fue secuestrada. Sin embargo él ha negado estar implicado en la desaparición de Madeleine McCann.

En 2008 y 2014 la región de Algarve ya había sido registrada y allí se había encontrado huesos que luego confirmaron que se trataban de animales.

En el año de su desaparición el caso de Madeleine McCann fue noticia internacional y la Interpol fue parte de la investigación. Brueckner se encuentra actualmente en una prisión de Alemania por otros delitos y cuenta con un amplio historial de crímenes por abusos sexuales y pederastia, algunos de ellos en Portugal.

¿Qué sucedió en 2007 con Madeleine McCann en 2007?

Madeleine McCann tenía 3 años cuando desapareció de un hotel en Portugal que habían alquilado sus padres cuando fueron de vacaciones. Ella es originaria de Leicester, Inglaterra y tiene dos hermanos.

Madeleine McCann fue raptada de la habitación donde dormía con sus dos hermanos pequeños, en un complejo turístico de Praia da Luz, en el Algarve, durante la noche del 3 de mayo de 2007, según las investigaciones. Sus padres habían dejado solos a los menores mientras dormían y ellos salían a cenar con amigos.

Durante la velada, los padres acordaron turnarse para ir a ver a los niños aproximadamente cada media hora. Gerry, el padre de Madeleine hizo la primera inspección. Luego, Kate, la madre de Madeleine, decidió acercarse a comprobar cómo estaban sus hijos. Sin embargo, Matthew Oldfield, uno de los padres que estaba con ellos, se ofreció a echar un vistazo a los hijos de los McCann después de verificar el estado de los suyos en el apartamento contiguo. Fue entonces cuando se percató de que la habitación de los McCann estaba completamente abierta.

Kate regresó y se encontró con la terrible noticia de que su hija había desaparecido. La madre explicó más tarde que la puerta del dormitorio de los niños estaba abierta de par en par, y al intentar cerrarla, notó que la ventana también estaba abierta, algo que Oldfield no había notado. Fue uno de los primeros sospechosos.

En septiembre de 2007, la investigación tomó un giro drástico al considerar a Kate y Gerry McCann como presuntos sospechosos en relación con la muerte accidental de su hija. Tiempo después, los padres de la niña establecieron la fundación "Madeleine's Fund: Leaving No Stone Unturned Ltd", la cual ha recibido millones de euros en donaciones hasta la fecha.

Una joven afirmó ser Madeleine McCann

Una joven, de 21 años, asegura ser Madeleine McCann, la niña que desapareció en 2007 y creó una cuenta de Instagram para explicar lo acontecido. Julia Faustyna de nacionalidad polaca y con marcas corporales que podrían ser las de Madeleine, ha argumentado que no se acuerda mucho de su infancia, pero su recuerdo más temprano es muy fuerte y es sobre unas vacaciones en un lugar caluroso donde había playas y edificios con apartamentos blancos o muy claros, según dijo.

También alegó que sus padres no lograron demostrar un vínculo biológico con ella y ordenaron que se analizaran sus genes para demostrar que tenía ascendencia británica. Sin embargo, los resultados de la prueba de ADN no mostraron ninguna conexión con raíces británicas.