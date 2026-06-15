¡Se acabaron las excusas! Estacionamientos de la CDMX ahora deben hacerse responsables por robos y daños al vehículo

¡Se acabaron los letreros de “No nos hacemos responsables”! Ahora, todos los estacionamiento de la CDMX, incluyendo los de los centros comerciales, tendrán que hacerse responsables de robos totales, parciales o cualquier tipo de daño que sufran los vehículos que se encuentren dentro de los establecimientos.

“Me rompieron un cristal (...) Me intentaron abrir una de las chapas y el estacionamiento no se hizo responsable”, explicó Hans, automovilista afectado por la inseguridad en estacionamientos.

¿Cuándo entra en vigor la nueva medida para los estacionamientos en CDMX? Esa es la fecha

En México existen 16 mil estacionamientos públicos registrados, de ellos, 2 mil 100 operan en la Ciudad de México, con un total de 6 millones y medio de cajones para todo tipo de vehículo. Por eso, esta nueva disposición es fundamental, ya que busca proteger a los automovilistas, pero ¿cuándo entra en vigor?

La nueva medida, que busca proteger los automóviles dentro de los estacionamiento en CDMX, entrará en vigor el próximo 25 de noviembre 2026, por lo que a partir de esta fecha, los establecimientos tendrán la obligación de responder ante los robos o cualquier daño a las unidades.

“Ya no nos tendríamos que preocupar tanto si le llega a pasar algo (...) Si se van hacer responsables, estaría muy bien”, explicó Pablo, automovilista.

Ya no podrán deslindarse...



Con una nueva disposición aprobada por el Congreso de la CDMX, los estacionamientos deberán responder por robos, daños totales o parciales a vehículos dentro de sus instalaciones.



Además, estarán obligados a contar con seguro o fianza para… pic.twitter.com/rlDmwQ87T8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

Con cincuenta y cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso local aprobó la medida para los estacionamientos de la Ciudad de México, incluyendo los que están en centros comerciales.

Así funcionará el seguro de responsabilidad civil obligatorio para estacionamientos de la CDMX

La nueva disposición también obliga a los estacionamientos de la Ciudad de México a contar con un seguro de responsabilidad civil o una fianza vigente, esto con el objetivo de que se le garantice a las y los conductores la reparación de daños que corresponda.

“Está bien porque muchas veces tú dejas confiado tu auto y muchas veces hay vehículos y otros usuarios que te impactan y simplemente se dan a la fuga”, explicó José Alberto, automovilista.

Usuarios aseguran que la media a los estacionamiento en la CDMX es buena debido a que en muchas ocasiones, se paga una cierta cantidad de dinero para que mantener el vehículo en un lugar seguro para la unidad y las pertenencias de las y los ciudadanos.