¿Qué calles están cerradas hoy en CDMX? Sigue el reporte de marchas y protestas EN VIVO
Mantente informado con el reporte EN VIVO de marchas, bloqueos, tráfico y alternativas viales este martes 16 de junio en la CDMX.
¿Quieres evitar el tráfico y llegar a tiempo a tu destino? Sigue la actividad completa de las marchas, bloqueos, accidentes, tráfico y alternativas viales en la Ciudad de Méxido, CDMX, este martes 16 de junio.
En Azteca Noticias te brindamos la actividad completa de las calles para que no te quedes atrapado.
¿Qué calles están cerradas hoy en CDMX? Sigue el reporte de marchas y protestas este martes 16 de junio
Miembros de la CNTE se concentran en el Ángel de la Independencia
Se reporta el cierre total a la circulación en la Avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, a la altura de la glorieta del Ángel de la Independencia (alcaldía Cuauhtémoc), debido a la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, que ha bloqueado por completo los carriles.
Marcha avanza de Avenida Hidalgo hacia Paseo de la Reforma
Un contingente de manifestantes que se encontraba sobre la Avenida Hidalgo ha iniciado su avance para incorporarse a la Avenida Paseo de la Reforma, con rumbo hacia el Eje 1 Poniente (Avenida Bucareli / Guerrero).
La movilización genera afectaciones a la circulación en la zona centro.
Se mantiene el cierre en la calle República de Uruguay en el Centro Histórico
Se reporta que continúa cerrada la circulación vehicular sobre la calle República de Uruguay, en el tramo comprendido entre la Avenida 20 de Noviembre y la calle 5 de Febrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El cierre es provocado por la permanencia de un grupo de manifestantes en este sector del Centro Histórico
Qué manifestaciones se esperan para este martes
Tome precauciones si va a circular por la capital. Para este martes se tienen programadas diversas concentraciones en puntos clave de la ciudad que afectarán la circulación vehicular y los accesos principales:
Zona Aeropuerto (Venustiano Carranza)
- Hora: 09:00 horas.
- Lugar: Boulevard Puerto Aéreo y Aeropuerto Civil, Col. Peñón de los Baños.
- Impacto: Zona de alto impacto vial por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se prevén retrasos severos en los accesos vehiculares de la Terminal 1.
Corredor Paseo de la Reforma (Cuauhtémoc)
- Hora: 10:00 horas.
Puntos de encuentro:
- Av. Paseo de la Reforma No. 10, col. Tabacalera (Inmediaciones de la Torre del Caballito).
- Av. Paseo de la Reforma No. 222, col. Juárez.
- Impacto vial: La SSC emitió una alerta especial para el punto de la Torre del Caballito, ya que afectará directamente el flujo vehicular del centro de la ciudad y el servicio del Metrobús Línea 7.
- Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte.
Oriente, Norte y Sur (Iztapalapa, GAM y Coyoacán)
- Hora: 13:30 horas | Lugar: Av. Reforma No. 50, col. Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.
- Hora: 15:00 horas | Lugar: Av. Insurgentes Norte, col. Residencial Zacatenco, Gustavo A. Madero (Zona del paradero de Indios Verdes).
- Hora: 17:00 horas | Lugar: Calzada de Tlalpan No. 3465, col. Santa Úrsula Coapa, Coyoacán (Cerca de la zona de hospitales y el Estadio Azteca).