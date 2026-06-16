¿Qué calles están cerradas hoy en CDMX? Sigue el reporte de marchas y protestas EN VIVO

¿Quieres evitar el tráfico y llegar a tiempo a tu destino? Sigue la actividad completa de las marchas, bloqueos, accidentes, tráfico y alternativas viales en la Ciudad de Méxido, CDMX, este martes 16 de junio.

En Azteca Noticias te brindamos la actividad completa de las calles para que no te quedes atrapado.