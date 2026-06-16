Así puedes olvidarte de los parquímetros: el permiso para estacionarte gratis en CDMX

Los parquímetros de EcoParq, ubicados en varias alcaldías de la CDMX, te permiten estacionarte gratis y sin multas con un sencillo permiso que te ofrece el gobierno de la Ciudad de México .

Si estás interesado en estacionarte gratis en la zona de parquímetros de EcoParq, presta mucha atención: estos son los requisitos, a las personas que va dirigido y las zonas de la CDMX donde puedes parquear tu vehículo sin pagar un peso .

¿Quién puede obtener el permiso para estacionarse gratis en los parquímetros de CDMX?

Aunque miles de automovilistas utilizan diariamente los parquímetros de la capital, existe un beneficio poco conocido que permite a determinados residentes estacionar su vehículo en la vía pública sin cubrir la cuota habitual.

Se trata de un permiso especial dirigido a personas que viven dentro de zonas reguladas por EcoParq y que necesitan utilizar los espacios cercanos a su domicilio.

El trámite se realiza de forma digital, no tiene costo y, una vez autorizado, permite evitar pagos recurrentes en los parquímetros de la CDMX siempre que se respeten las condiciones establecidas por las autoridades capitalinas.

Para acceder al permiso, el solicitante debe demostrar que habita en una de las zonas reguladas y que el vehículo cumple con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones principales se encuentran:



Tener un vehículo con placas de la Ciudad de México.

No contar con adeudos de tenencia, multas o infracciones pendientes.

Comprobar residencia dentro de una zona de parquímetros.

No disponer de cochera o espacio de estacionamiento privado en el domicilio.

Las autoridades verifican cada solicitud para confirmar que el inmueble realmente cumple con las condiciones requeridas antes de otorgar la autorización.

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Recuerda colocar tu tarjetón correctamente:



✅ Sobre el tablero.🚗📝

✅ Del lado del conductor.

✅ Datos completamente visibles.



Esto facilita la verificación por parte de operadores #ecoParq. 👮🏻#Ecoparq #PermisoResidentes… pic.twitter.com/bh1cnb4YVv — ecoParq (@ecoParq) June 15, 2026

Cómo tramitar el permiso gratuito de EcoParq

La solicitud únicamente puede realizarse en línea mediante la plataforma habilitada para este programa; el proceso inicia con el ingreso a la cuenta Llave CDMX del propietario del vehículo.

Posteriormente se deben capturar los datos de la matrícula, completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida en formato digital.

Una vez enviada la solicitud, las autoridades realizan una revisión documental y verifican las características del inmueble registrado.

Si el trámite es aprobado, el usuario recibe un permiso electrónico identificado mediante un código QR, el cual deberá mantenerse visible dentro del vehículo para facilitar las labores de supervisión. La autorización tiene una vigencia de dos años a partir de su emisión.

Colonias y alcaldías donde aplica el beneficio

Actualmente, los parquímetros de EcoParq operan en cuatro alcaldías de la CDMX: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón .

Entre las colonias participantes destacan Polanco, Anzures y Lomas de Chapultepec en Miguel Hidalgo; Nápoles, Nochebuena, Ciudad de los Deportes, San José Insurgentes y Florida en Benito Juárez; Roma Norte, Roma Sur, Condesa e Hipódromo Condesa en Cuauhtémoc; además de Guadalupe Inn en Álvaro Obregón.