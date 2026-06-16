Tráiler se parte en dos: Tractocamión de 20 toneladas de carga se fractura por baches en Tlalnepantla

Un tráiler que transportaba más de 20 toneladas de agua mineral se partió a la mitad mientras circulaba sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Durante varias horas, este percance provocó afectaciones a la circulación y movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió presuntamente después de que la pesada unidad atravesó un tramo donde el pavimento presenta daños y hundimientos o baches de una escala considerable.

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VIDEO: Así quedó un tráiler luego de "partirse en dos" en Tlalnepantla

La estructura de la caja no soportó el impacto y terminó fracturándose en dos partes. Debido a esto, elementos de la policía municipal acudieron al sitio para resguardar la zona y realizar cortes a la circulación, con el objetivo de evitar otro percance y permitir las maniobras de retiro de la unidad sin poner en riesgo a los automovilistas.

#MientrasDormía | ¡Se partió en dos! Un tráiler con más de 20 toneladas de agua mineral colapsó sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, en Tlalnepantla, Edomex.



El pavimento dañado y un hundimiento vencieron la caja de la unidad, provocando un intenso caos vial en la zona. Tras… pic.twitter.com/NCbedPkIkZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

Para liberar la vía, trabajadores de la empresa transportadora utilizaron camionetas para trasladar la carga de agua mineral y vaciar el contenedor. Posteriormente, con una grúa especializada, realizaron el retiro del tráiler siniestrado.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas; únicamente se reportaron daños materiales y afectaciones temporales al tránsito en la zona. Esto fue lo que ocurrió durante esta noche y madrugada mientras usted dormía.

