Tráiler se parte en dos: Tractocamión de 20 toneladas de carga se fractura por baches en Tlalnepantla
Un aparatoso accidente ocurrió esta madrugada luego de que una unidad pesada se partiera en dos tras atravesar un tramo lleno de baches en Tlalnepantla.
Un tráiler que transportaba más de 20 toneladas de agua mineral se partió a la mitad mientras circulaba sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Durante varias horas, este percance provocó afectaciones a la circulación y movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.
De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió presuntamente después de que la pesada unidad atravesó un tramo donde el pavimento presenta daños y hundimientos o baches de una escala considerable.
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VIDEO: Así quedó un tráiler luego de "partirse en dos" en Tlalnepantla
La estructura de la caja no soportó el impacto y terminó fracturándose en dos partes. Debido a esto, elementos de la policía municipal acudieron al sitio para resguardar la zona y realizar cortes a la circulación, con el objetivo de evitar otro percance y permitir las maniobras de retiro de la unidad sin poner en riesgo a los automovilistas.
#MientrasDormía | ¡Se partió en dos! Un tráiler con más de 20 toneladas de agua mineral colapsó sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, en Tlalnepantla, Edomex.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026
El pavimento dañado y un hundimiento vencieron la caja de la unidad, provocando un intenso caos vial en la zona. Tras… pic.twitter.com/NCbedPkIkZ
Para liberar la vía, trabajadores de la empresa transportadora utilizaron camionetas para trasladar la carga de agua mineral y vaciar el contenedor. Posteriormente, con una grúa especializada, realizaron el retiro del tráiler siniestrado.
A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas; únicamente se reportaron daños materiales y afectaciones temporales al tránsito en la zona. Esto fue lo que ocurrió durante esta noche y madrugada mientras usted dormía.