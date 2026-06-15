¡Justicia para Miriam! Cae presunto feminicida de estudiante de la UAEMéx en Chimalhuacán

Agentes en el Estado de México detuvieron a al presunto feminicida de Miriam Peralta Valverde, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), hallada sin vida en Chimalhuacán.

Miriam Peralta Valverde estudiaba la licenciatura en Derecho. La joven, de 22 años de edad, fue encontrada sin vida en una casa en ese municipio mexiquense el 14 de junio de 2026.

¿Quién es el presunto feminicida de Miriam, de la UAEMéx?

El presunto responsable fue identificado como Francisco Iván "N", a quien detuvieron y cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron a este sujeto este lunes a la 10:05 horas en la calle 16 de septiembre, de colonia San Nicolás Tlaminca, en el municipio de Texcoco.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, ubicado en Boulevard

Adolfo López Mateos esquina Bordo de Xochiaca.

¿Qué se sabe del feminicidio de Miriam, alumna de Derecho en Chimalhuacán?

Las primeras versiones apuntan a que la estudiante de Derecho fue agredida por un sujeto, quien presuntamente era su novio.

Este hombre al parecer habría agredido físicamente a Miriam tras haber tenido una discusión dentro de una casa en la comunidad de Santa María Nativitas, en Chimalhuacán.

Condenan muerte de alumna de la UEAMéx

Los hechos fueron condenados por la comunidad estudiantil. La

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), lamentó lo ocurrido y en redes sociales compartió un mensaje al respecto.

"La Universidad Autónoma Metropolitana lamenta el fallecimiento de la alumna Miriam Peralta Valverde, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.

Expresamos nuestra profunda indignación y condena ante este hecho y nos solidarizamos con la familia, amistades, compañeras y compañeros de Miriam, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamiento", expresó.

¿Cuál es la pena por feminicidio en el Estado de México?

El Artículo 281 del Código Penal del Estado de México señala que el delito de feminicidio es cuando alguien priva de la vida a una mujer por razones de género.

Entre dichas circunstancias se contempla cuando haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

Quién cometa este delito podrá recibir una pena de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días multa, y esta sanción se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada o discapacitada.

