¿Qué día hay partido en el Estadio Ciudad de México? La fecha exacta para prever tráfico por el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, se prevén varios días de partido en el Estadio Ciudad de México, por lo que automovilistas y transeúntes podrían experimentar diversas afectaciones viales, entre ellas calles cerradas y bastante tráfico en la capital.

Con el fin de que los aficionados puedan transitar de manera segura hacia el Coloso de Santa Úrsula, el gobierno capitalino trazó un plan de movilidad alrededor de colonias aledañas al recinto, lo que obliga a cierres parciales horas antes de cada juego.

Calendario de partidos en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026

México es uno de los tres países sede de la justa mundialista, por lo que algunos encuentros se repartieron entre Guadalajara, Monterrey y la CDMX. En este último, se disputarán en total 5 partidos oficiales.

De acuerdo con el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la CDMX albergará tres juegos de fase de grupos, un duelo de dieciseisavos y un partido de octavos de final. A continuación, te compartimos el calendario completo de los juegos que restan:



Uzbekistán vs. Colombia: miércoles 17 de junio, 20:00 horas

Republica Checa vs México: miércoles 24 de junio, 19:00 horas

Dieciseisavos Grupo A: martes 30 de junio, 18:00 horas

Octavos de final: domingo 5 de julio, 15:00 horas

Calles cerradas durante los días de partido en el Estadio Ciudad de México

Con los partidos programados, se espera que durante estos días la capital del país colapse. No solo por los cierres en colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, sino porque miles de aficionados suelen concentrarse en diferentes puntos para celebrar el triunfo de su selección.

Por ello, en Azteca Noticias te decimos las calles que solo tendrán acceso peatonal, así como colonias donde solo residentes podrán pasar:



Calzada de Tlalpan.

Avenida Acoxpa.

Viaducto Tlalpan.

Circuito Estadio Azteca.

Avenida del Imán.

Santa Úrsula

🚙 ¿Vives en las cercanías del Estadio Azteca?

🤔 ¿Tienes dudas sobre el Tarjetón Digital? ¡Aquí te respondemos todo! 👉https://t.co/WDIFVEyoA6#CoyoacánEsLaSede 🏟️⚽️ pic.twitter.com/DSG1xuwVDW — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) June 1, 2026

Específicamente en la zona de Santa Úrsula, las calles San Gabriel, San León y San Benjamín permanecerán cerradas ocho horas antes del inicio de cada encuentro y se mantendrán hasta ocho horas después de que termine el partido

Por su parte, vecinos de Coyoacán sólo podrán acceder a estas colonias con un tarjetón digital durante los días de partido:



El Caracol

La Zorra

Joyas del Pedregal

Bosques de Tetlameya

Cantil del Pedregal

¿En qué canal ver EN VIVO los partidos que se juegan en el estadio Ciudad de México?

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