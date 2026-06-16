Lenta la Línea A del Metro CDMX: Sigue en vivo el estatus de las líneas este 16 de junio

¿Vas tarde? Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados por la capital del país este martes 16 de junio de 2026.

¡Toma nota! Las estaciones Chabacano y Zócalo de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas al público. Para llegar al Centro Histórico es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.