Lenta la Línea A del Metro CDMX: Sigue en vivo el estatus de las líneas este 16 de junio
¿Hay muchos retrasos? Consulta con nosotros cómo van las 12 líneas del Metro CDMX hoy martes 16 de junio y toma previsiones en tus viajes por la capital.
¿Vas tarde? Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados por la capital del país este martes 16 de junio de 2026.
¡Toma nota! Las estaciones Chabacano y Zócalo de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas al público. Para llegar al Centro Histórico es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
Servicio en el Metro CDMX: Sigue en vivo el estatus de las líneas este 16 de junio
Escaleras sin funcionar en Línea 7
Pasajeros denuncian que las escaleras eléctricas en la estación Auditorio de la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, no funcionan.
Gente así y sus escaleras siguen sin funcionar en auditorio !!!!! pic.twitter.com/bRnrCa2qk5— menaxsa (@menaxsa1) June 16, 2026
¿Qué pasa en la Línea 7?
Usuarios de la Línea 7 indican que un tren se detuvo en un túnel después de la estación Polanco, en dirección a la terminal Barranca del Muerto. Acusan que no hay ventiladores encendidos y las luces están apagadas. El STC aseguró que realizó revisión a un convoy.
@MetroCDMX que pasa en polanco l7 direcciónBarrancadelmuerto, me esta escribiendo mi hija q los tienen en el tunel sin aire y sin luz y viene el vagón lleno. @AztecaNoticias pic.twitter.com/MhqCshcfW4— Karla Larrañaga (@lottofire_spell) June 16, 2026
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 16, 2026
Retrasos en Línea A
El STC informó que el avance de trenes es lento en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, debido a una revisión en las vías.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 16, 2026
Debido a revisión en zona de vías, el servicio en la Línea A es lento. Personal del Sistema se encuentra laborando para normalizar a la brevedad.
Atiende las indicaciones del personal, así como permitir el libre cierre de puertas. pic.twitter.com/mONPG432GV
Reanudan servicio en el Tren Ligero
El Servicio de Transportes Eléctricos aseguró que, después de una revisión en la subestación El Vergel, reanudó la operación del Tren Ligero en todas las estaciones, luego de que implementara un servicio provisional en el tramo de Xochimilco a Estadio Azteca.
#MovilidadCDMX— Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 16, 2026
Tren Ligero
Concluye la revisión de subestación por lo que se reanuda el servicio de Xochimilco a Tasqueña en ambos sentidos.
Retrasos en Línea A
Usuarios reportan que han tardado 20 minutos en recorrer sólo dos estaciones de la Línea A, que comprende de Pantitlán a La Paz.
De circulación constante no tiene nada la línea A ya 20 minutos para solo recorrer 2 estaciones.......— González Cruz Angélica jocelyn (@GonzlezAng1) June 16, 2026
Sin servicio en 9 estaciones del Tren Ligero
El Tren Ligero no presta servicio en las estaciones comprendidas entre Estadio Azteca hasta Taxqueña. Hasta el momento, el Servicio de Transportes Eléctricos no ha informado sobre las razones de esta suspensión.
¡Caos matutino en el Tren Ligero!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026
Desde las 6:30 de la mañana se reportan fallas y la suspensión del servicio en 9 estaciones, en el tramo que va de Estadio Azteca a Tasqueña.
Si viajas desde Xochimilco, toma precauciones porque el tren solo llega hasta Estadio Azteca; en el… pic.twitter.com/L9PkV6HLtx
Retrasos en Línea 6
Usuarios reportan retrasos en el paso de trenes en la Línea 6, que corre de Martín Carrera a la terminal El Rosario.
Otra vez línea 6 parada, otra vez otro maldito tren revisado???— Fernando Castillo SS (@ferbeluga) June 16, 2026