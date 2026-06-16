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Lenta la Línea A del Metro CDMX: Sigue en vivo el estatus de las líneas este 16 de junio

¿Hay muchos retrasos? Consulta con nosotros cómo van las 12 líneas del Metro CDMX hoy martes 16 de junio y toma previsiones en tus viajes por la capital.

pasillo del Metro CDMX.
¿Qué pasa hoy en el Metro CDMX?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

¿Vas tarde? Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y toma previsiones en tus traslados por la capital del país este martes 16 de junio de 2026.

¡Toma nota! Las estaciones Chabacano y Zócalo de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, están cerradas al público. Para llegar al Centro Histórico es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

Servicio en el Metro CDMX: Sigue en vivo el estatus de las líneas este 16 de junio

Escaleras sin funcionar en Línea 7

Pasajeros denuncian que las escaleras eléctricas en la estación Auditorio de la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario, no funcionan.

¿Qué pasa en la Línea 7?

Usuarios de la Línea 7 indican que un tren se detuvo en un túnel después de la estación Polanco, en dirección a la terminal Barranca del Muerto. Acusan que no hay ventiladores encendidos y las luces están apagadas. El STC aseguró que realizó revisión a un convoy.

Retrasos en Línea A

El STC informó que el avance de trenes es lento en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, debido a una revisión en las vías.

Reanudan servicio en el Tren Ligero

El Servicio de Transportes Eléctricos aseguró que, después de una revisión en la subestación El Vergel, reanudó la operación del Tren Ligero en todas las estaciones, luego de que implementara un servicio provisional en el tramo de Xochimilco a Estadio Azteca.

Retrasos en Línea A

Usuarios reportan que han tardado 20 minutos en recorrer sólo dos estaciones de la Línea A, que comprende de Pantitlán a La Paz.

Sin servicio en 9 estaciones del Tren Ligero

El Tren Ligero no presta servicio en las estaciones comprendidas entre Estadio Azteca hasta Taxqueña. Hasta el momento, el Servicio de Transportes Eléctricos no ha informado sobre las razones de esta suspensión.

Retrasos en Línea 6

Usuarios reportan retrasos en el paso de trenes en la Línea 6, que corre de Martín Carrera a la terminal El Rosario.

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