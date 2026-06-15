Detienen a “El Monstruo de la Unión” en Sinaloa, líder de un brazo armado de la Unión Tepito, junto con otros cómplices más

Al menos cuatro personas fueron detenidas en Culiacán y Mocorito, Sinaloa, entre ellas se logró identificar a Sergio Iván, mejor conocido como "El Monstruo de la Unión", líder de "Los Orejones", un brazo armado perteneciente a la Unión Tepito.

Sergio Iván también es conocido como "El 24" o "El M24", según un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Aseguran fusil Barrett, explosivos y más de 6 mil cartuchos tras captura de "El Monstruo de la Unión"

En un comunicado, las autoridades confirmaron que en El Rosario y Mazatlán fueron detenidos otros siete integrantes de grupos delictivos; sin embargo, su identidad no fue revelada.

Al momento de la detención, se les aseguraron siete artefactos improvisados, más de 25 armas de fuego, entre ellas un fusil Barret, más de 6 mil cartuchos, cargadores, chalecos, placas balísticas y algunos vehículos.

Por el momento, las autoridades no revelaron cómo ocurrió la detención del líder de uno de los brazos armados de la Unión Tepito, así como de las otras personas detenidas.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, realizaron acciones simultáneas que permitieron detener a 11 integrantes de células delictivas generadoras… pic.twitter.com/3PHnTCUHq6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 15, 2026

Cae Gregory "N", objetivo prioritario de la Unión Tepito tras cateo en la alcaldía Coyoacán

En la Ciudad de México (CDMX) se reportó la detención de Gregory "N", quien era objetivo prioritario y probable integrante de una cédula del grupo delictivo de la "Unión Tepito"; su captura ocurrió durante una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán, un operativo coordinado por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las investigaciones de inteligencia arrojaron que el imputado está vinculado con delitos de acto impacto, cometidos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Entre los delitos por los que se le acusan están: Homicidios, extorsión, lesiones por arma de fuego y narcomenudeo.

Durante el despliegue policial en el inmueble, las autoridades aseguraron dos vehículos de alta gama y diversos indicios que serán analizados por peritos. Gregory N fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, donde se determinará su situación jurídica.