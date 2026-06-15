Abandonan árbol derribado por fuertes lluvias en calles de la Narvarte, CDMX; vecinos denuncian fauna nociva

¡Problemas en la CDMX! Vecinos de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron que los restos de un árbol, que fue derribado por las fuertes lluvias en la capital del país, continúa abandonado en las calles desde hace varios días.

El árbol colapsó debido al reblandecimiento de la tierra provocado por las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México. Los restos del enorme arbusto se ubican en el cruce de Diagonal San Antonio y José María Vértiz.

Restos de árbol abandonado podrían provocar problemas sanitarios en la Narvarte

Los primeros reportes indican que tras la caída del árbol, elementos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para atender la situación y evitar riesgos para peatones y automovilistas.

Como parte de las labores, el personal seccionó el tronco y las ramas; sin embargo, los restos fueron abandonados a un costado de una de las vialidades y hasta el momento no han sido retirados del lugar.

Habitantes de la zona, aseguran que el material vegetal acumulado ya ha comenzado a generar graves problemas sanitarios, pues se ha convertido en un refugio para fauna nociva. Además, el sitio ha comenzado a utilizarse como un tiradero clandestino de basura.

Vecino señalaron que la permanencia de troncos y ramas, afecta la imagen urbana y reduce el espacio disponible para el tránsito peatonal en la zona.

Vecinos exigen reparar banqueta dañada y retirar restos del arbusto

La caída del árbol provocó daños en la banqueta, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, para retiras los restos, así como reparar la infraestructura afectada.

Ante la situación y la falta de respuesta, los habitantes hicieron un nuevo llamado a las autoridades correspondientes para atender la situación antes de que esta sea más grave. Las condiciones de insalubridad y se generen mayores afectaciones para quienes transitan diariamente por este punto de la colonia Narvarte.

La caída del árbol no dejó personas heridas, únicamente daños a la estructura.

¿Cómo y dónde reportar un árbol que podría caer en CDMX?

¡Toma nota! Si detectas un árbol que está en riesgo de caer, se recomienda ingresar al Sistema de Atención Ciudadana para reportar el problema; el servicio de limpieza, poda o derribo de árbol acudirá al lugar de los hechos. Ten en cuenta los siguientes documentos:



Identificación oficial

Domicilio en el que se encuentra el problema

Número telefónico o correo electrónico

Llenar el formato de solicitud de poda o derribo

Especificar las razones y afectaciones que representa para el entorno

Comparte fotografías en las que se muestre el árbol

En caso de que la caída de un árbol sea una emergencia, se recomienda llamar al 911, esto para coordinar la llegada de los servicios correspondientes.