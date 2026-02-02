Terror en la Roma y Condesa: Banda de venezolanos y peruana desata ola de asaltos

La tranquilidad de los corredores gastronómicos y turísticos de las colonias Roma Norte e Hipódromo Condesa se vio interrumpida por una serie de asaltos violentos perpetrados por una banda delictiva integrada por personas extranjeras.

Gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad y la denuncia oportuna de las víctimas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron desarticular a esta célula criminal, luego de un intenso operativo llevado a cabo desde la tarde del domingo 1 de febrero.

Los detenidos, dos hombres de nacionalidad venezolana y una mujer peruana, operaban coordinadamente utilizando un automóvil y una motocicleta para acorralar a peatones y comensales, despojándolos de pertenencias de alto valor.

Primer golpe: El robo de un reloj de alta gama en la Roma

La cacería policial comenzó tras el reporte de un asalto a un comensal en un restaurante ubicado en la calle Coahuila, en la colonia Roma Norte. La víctima fue amenazada y despojada de un reloj y una cadena de alta gama.

Tras el atraco, los operadores del Centro de Comando y Control (C2 Centro) analizaron las videograbaciones y detectaron la ruta de escape de los agresores: huían a bordo de un vehículo color blanco. El seguimiento virtual permitió alertar a los oficiales en campo sobre su ubicación en tiempo real.

Segundo asalto: Acorralan a mujer en la Condesa

Mientras la policía rastreaba el auto blanco, la banda volvió a atacar. Esta vez, en la calle Ámsterdam (entre Teotihuacán y México), en la colonia Hipódromo Condesa.

Una joven de 27 años solicitó auxilio a una patrulla cercana. Denunció que sujetos a bordo del mismo auto blanco y una motocicleta gris la habían interceptado. Tras amagarla con una pistola, le robaron dinero en efectivo.

Persecución y captura en Avenida México

Con las características confirmadas de ambos vehículos, se activó un cerco policial. Los uniformados lograron cerrarles el paso sobre la Avenida México, obligando a los tripulantes a descender.

Durante la revisión preventiva, se les aseguró:



Una réplica de arma de fuego .

. Dinero en efectivo (reconocido por la segunda víctima).

El automóvil blanco y la motocicleta gris usados en los atracos.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En seguimiento al asalto al comensal de un restaurante en la colonia #RomaNorte, de la @AlcCuauhtemocMx, al que despojaron de un reloj y una cadena de alta gama, policías de la la #SSC detuvieron a tres probables responsables, luego de que posiblemente… pic.twitter.com/MgDpSJZobS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 2, 2026

Al verificar su identidad, los implicados confirmaron ser extranjeros:



Dos hombres de 31 y 21 años de edad, provenientes de Venezuela .

de edad, provenientes de . Una mujer de 34 años, de nacionalidad peruana.

Además, el cruce de información confirmó que el vehículo asegurado fue el mismo utilizado en el robo del reloj de lujo en la Roma Norte minutos antes. Los tres presuntos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y su estatus migratorio.