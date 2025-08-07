Golpe al Cártel de Sinaloa: ¿Quién es “Cabo 13"? Lugarteniente capturado en operativos de Tijuana

En nuevas acciones para intentar debilitar el poder que mantiene el Cártel de Sinaloa en México, en Baja California, fuerzas federales y estatales detuvieron a Alfonso Villa Briones, alias “El Cabo 13", identificado como un lugarteniente clave de la organización, junto con otros cuatro presuntos integrantes.

La captura se logró mediante la ejecución de dos órdenes de cateo simultáneas en distintos puntos de la ciudad de Tijuana, donde se aseguraron armas, cartuchos y droga, con la intención de disminuir las operaciones del cártel en una de las plazas fronterizas más importantes del país; sin embargo, se trata de apenas es un eslabón dentro de la ruta de trasiego.

Operativo Simultáneo: Así capturaron a “Cabo 13" y 4 más en Tijuana

Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron con los miembros del Cártel de Sinaloa tras una investigación en la que identificaron dos domicilios utilizados como casas de seguridad por la organización criminal.

Con las órdenes de cateo otorgadas por un Juez de Control, un equipo conjunto de la Defensa, Semar, Fiscalía, Guardia Nacional y corporaciones estatales de Baja California intervinieron los inmuebles de manera simultánea.



Cateo 1 (Colonia Hacienda los Laureles): En un inmueble de la calle Hacienda San Bruno, los agentes detuvieron a un hombre y una mujer. En el lugar se aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa que contenía marihuana.

En un inmueble de la calle Hacienda San Bruno, los agentes detuvieron a un hombre y una mujer. En el lugar se aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa que contenía marihuana. Cateo 2 (Colonia Las Américas): En la calle Privada el Aguacaliente, el segundo equipo detuvo a tres personas. El aseguramiento en este punto fue mayor: cuatro armas de fuego cortas, partes de otras armas, siete cargadores y una bolsa con droga sintética (cristal).

¿Quién es “El Cabo 13" y los detenidos del Cártel de Sinaloa?

Los cinco detenidos fueron identificados como Alfonso Villa Briones ("El Cabo 13"), Juan David Ramírez Saldaña, Lizeth Ramírez Flores, Arturo Isaí Delgadillo Escutia ("El Chila") y Rosa María García Flores.

La figura central de esta detención es “El Cabo 13", considerado un objetivo prioritario y un lugarteniente con poder de decisión en la estructura del Cártel de Sinaloa en Tijuana. Su captura pretende afectar directamente la línea de mando y la capacidad operativa del grupo en la ciudad, una zona crucial para el trasiego de droga y otras actividades ilícitas hacia Estados Unidos.

Tras su captura, los cinco detenidos fueron informados de sus derechos y, junto con el arsenal y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas. Los dos inmuebles cateados quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación.