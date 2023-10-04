Cae criminal de poca monta tras robar un triciclo y dos tanques de gas en la GAM

Sin saber que sus fechorías estaban siendo grabadas, este criminal de poca monta, de manera sospechosa se aproxima a la caja de una camioneta estacionada en calles de la colonia Santiago Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Fue en cuestión de segundos que este criminal de poca monta con ayuda de una herramienta violó el mecanismo de cierre de la caja y abrió.

De la unidad saca un vehículo de tres ruedas no motorizado, aparentemente adaptado para vender algún producto, junto con dos pequeños tanques de gas.

Con lo que no contaba esta Fichita del Día, es que mientras él realizaba con todo cuidado su robo, las patrullas que se encontraban en campo ya estaban siendo coordinadas por los monitoristas de Centro de Comando C2, de la zona Norte para cercarlo y lograr se detención.

En la huida el criminal de poca monta abandona lo robado

Ni bien había terminado de lograr su objetivo cuando llega una patrulla de un lado, en un movimiento rápido el sujeto abandona lo robado y corre hacia el lado contrario, avanza unas calles pero de inmediato otra unidad oficial lo ubica y empieza la persecución, que finaliza con la detención del criminal de poca monta.

El carrito fue recuperado y entregado a su dueño, en tanto la Fichita del Día, quien esta vez no se salió con la suya fue presentado ante el agente del ministerio público, donde determinarán su situación jurídica.

