Detienen en Iztacalco al hombre que atacaba a peatones con un tubo en la Agrícola Oriental

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo al sujeto que aparecía en un video viral golpeando con un tubo a un peatón en la alcaldía Iztacalco. La captura se realizó en calles de la misma demarcación, luego de que un transeúnte solicitó el apoyo de los policías al denunciar que este individuo lo acababa de despojar de sus pertenencias.

El sospechoso ya era buscado por las autoridades tras la difusión de una grabación de seguridad que desató el temor entre los ciudadanos de la zona. Vecinos de la colonia Agrícola Oriental denunciaron que no se trataba de un hecho aislado, sino que el hombre constantemente los amenazaba, realizaba actos de exhibicionismo y acosaba a las mujeres de la comunidad.

Así fue el ataque con un tubo captado en video en la Agrícola Oriental

El material sirvió para identificar el momento exacto en que el agresor, vestido con pantalón de mezclilla y chamarra verde, camina detrás de un peatón por las calles de la Agrícola Oriental. Sin levantar sospechas iniciales, el sujeto aceleró el paso, miró a su alrededor y utilizó un objeto metálico para golpear con fuerza la cabeza de la víctima, derribándola al suelo antes de salir corriendo.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Tras tomar conocimiento de un video difundido en redes sociales en el que se observa a un sujeto que agrede a una persona que transitaba en la calle, policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, en la alcaldía @IztacalcoAl, detuvieron al probable… pic.twitter.com/Wr2qJEhBwR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 10, 2026

En las imágenes se observa que la víctima, confundida y herida, intenta levantarse pero cae de nueva cuenta. Tras unos segundos hincado, logra ponerse de pie apoyándose en una reja para caminar en dirección contraria a su atacante. Hasta el momento del arresto, se desconocía la identidad y el estado de salud de este ciudadano.

Vecinos de la Agrícola Oriental denuncian a un sujeto que fue captado golpeando a un peatón con un tubo.



Además, aseguran que amenaza a residentes, acosa a mujeres y realiza actos de exhibicionismo. Exigen la intervención urgente de las autoridades.@AnnaLuOG1 con la… pic.twitter.com/Nx1YkcTgpc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Vecinos de la Agrícola Oriental exigían intervención urgente

Los habitantes de la colonia ya habían manifestado un temor fundado por su seguridad debido al comportamiento del agresor. De acuerdo con los testimonios, los colonos reportaron que el sujeto mantenía un perfil violento en el barrio, acumulando quejas por amenazas directas a los residentes, acoso callejero hacia las mujeres de la zona y actos obscenos de exhibicionismo en la vía pública.

Tras ser capturado por el delito de robo a transeúnte en flagrancia, el detenido fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las autoridades ministeriales determinarán su situación jurídica y recabarán las denuncias previas de los vecinos de Iztacalco para robustecer la carpeta de investigación en su contra.

