Macabro hallazgo en la Venustiano Carranza y ejecución en Iztapalapa: Los hechos violentos en la CDMX, mientras dormía

Los servicios de emergencia, cuerpos policiacos y peritos forenses de la capital tuvieron una madrugada de intensa y trágica actividad. Mientras dormía la población de la CDMX, un olor fétido alertó a vecinos del norte de la ciudad sobre un cuerpo en avanzado estado de descomposición abandonado dentro de un vehículo. Casi en paralelo, las ráfagas de armas de fuego despertaron a habitantes en el oriente, donde un hombre fue ejecutado a balazos, sumado a aparatosos accidentes viales que colapsaron las primeras horas de este viernes.

Localizan cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo en la Venustiano Carranza

Un macabro hallazgo movilizó a las corporaciones policiacas en la colonia Michoacana, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza. Vecinos que caminaban por el cruce de las calles Plomeros y Orfebrería reportaron a las autoridades la presencia de olores fétidos muy intensos que emanaban del interior de un automóvil Renault Megane de color azul que llevaba tiempo estacionado en la zona.

#AlertaVial | 🚨Un automovilista presuntamente en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo, invadió la ciclovía y chocó en el cruce de División del Norte y Calzada de #Tlalpan; no hubo personas lesionadas.



En la colonia #Morelos, cerca de Tepito, fue localizado el… pic.twitter.com/PzAejerbYD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 10, 2026

Al arribar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inspeccionaron la unidad y confirmaron de inmediato el hallazgo del cadáver de una persona en avanzado estado de degradación. Los uniformados acordonaron un amplio perímetro para preservar posibles indicios, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y peritos realizaron las primeras diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). La investigación se mantiene abierta bajo total hermetismo para determinar la identidad de la víctima, el género y las causas precisas del fallecimiento.

Asesinan a conductor a balazos tras persecución en calles de Iztapalapa

La violencia letal se hizo presente en la colonia Francisco Villa, alcaldía Iztapalapa, donde un hombre fue ejecutado a balazos mientras circulaba a bordo de un vehículo gris sobre la calle Centauro Norte. De acuerdo con las primeras indagatorias, los habitantes de la periferia fueron despertados por el estruendo de múltiples detonaciones de arma de fuego de alto calibre.

Presuntamente, tras recibir los primeros impactos, el conductor intentó maniobrar a toda velocidad para escapar de su agresor; sin embargo, perdió el control de la unidad debido a la gravedad de sus heridas y terminó impactándose de frente contra un poste de concreto. Para cuando los servicios de emergencia llegaron tras los reportes al 911, confirmaron que el hombre ya había muerto al interior del auto. En el pavimento quedaron esparcidos más de 15 casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por la Fiscalía. No se reportan personas detenidas.

Chofer se queda dormido y vuelca camioneta llena de mercancía en la Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez, una camioneta de carga que transportaba toneladas de hongos volcó de costado mientras avanzaba sobre el Eje 6 Sur Tintoreto, en la colonia Ciudad de los Deportes. El aparatoso percance ocurrió luego de que la unidad saliera del municipio de Santa María Ixtlahuaca con destino a la Central de Abasto de Iztapalapa.

Los reportes señalan que el conductor sufrió un pestañeo y se quedó dormido al volante, perdiendo el control por completo. En el vehículo viajaban tres hombres que milagrosamente lograron salir por su propio pie; paramédicos los valoraron en el sitio y determinaron que sólo presentaban golpes menores. El Heroico Cuerpo de Bomberos y grúas de la policía trabajaron a contrarreloj para limpiar la vialidad y remolcar el vehículo antes de las horas pico.

Borracho choca contra infraestructura de la ciclovía en Calzada de Tlalpan

Finalmente, en el cruce de la Calzada de Tlalpan y la avenida División del Norte, en la colonia San Pablo Tepetlapa, de la alcaldía Coyoacán, un automovilista perdió el control de su coche y se estrelló de manera violenta contra las estructuras de confinamiento de la ciclovía.

Los reportes policiales indicaron que el conductor manejaba bajo los influjos del alcohol. A pesar del fuerte impacto contra las protecciones metálicas y de concreto, el automovilista resultó ileso y no se registraron terceras personas heridas, aunque el incidente provocó afectaciones viales parciales durante la madrugada.