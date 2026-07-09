Lista de requisitos para el ingreso de las mujeres a las Fuerzas Armadas y el salario promedio mensual que reciben

¡Atención, mujeres mexicanas! Para quienes desean integrarse a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) o de la Secretaría de Marina (Semar), el proceso implica el cumplimiento estricto de pautas físicas, médicas y de documentación destinadas a garantizar la capacidad operativa en el cumplimiento de las misiones nacionales.

Si estás considerando sumarte a la vida militar, aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre los requisitos y el salario aproximado.

Requisitos para el ingreso de mujeres a las Fuerzas Armadas

Las convocatorias oficiales para las mujeres establecen estándares muy claros para asegurar la aptitud clínica y el rendimiento en el adiestramiento:



Nacionalidad: Es indispensable ser ciudadana mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

Es indispensable ser ciudadana mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. Edad reglamentaria: Para el alta en las unidades operativas, el rango de edad general abarca desde los 18 hasta los 30 años. En el caso de optar por los planteles del Sistema Educativo Militar o Naval (universidades y escuelas de oficiales), la edad límite suele ser de hasta 20 años con 11 meses al momento de iniciar los estudios.

Para el alta en las unidades operativas, el rango de edad general abarca desde los 18 hasta los 30 años. En el caso de optar por los planteles del Sistema Educativo Militar o Naval (universidades y escuelas de oficiales), la edad límite suele ser de hasta 20 años con 11 meses al momento de iniciar los estudios. Estatura mínima: De acuerdo con los lineamientos de la Sedena, se requiere una estatura mínima

De acuerdo con los lineamientos de la Sedena, se requiere una Complexión física: Situarse de manera obligatoria en un rango de Índice de Masa Corporal (IMC) que va de los 18.5 a los 24.9 $kg/m^2$.

Situarse de manera obligatoria en un rango de Índice de Masa Corporal (IMC) que va de los 18.5 a los 24.9 $kg/m^2$. Estado civil: El criterio general solicita ser soltera y no vivir en concubinato. Para las escuelas de formación militar

El criterio general solicita ser soltera y no vivir en concubinato. Para las escuelas de Evaluaciones institucionales: Resultar completamente apta en la aplicación secuencial de exámenes médicos integrales, análisis clínicos, pruebas de capacidad física y perfiles psicométricos.

Resultar completamente apta en la aplicación secuencial de exámenes médicos integrales, análisis clínicos, pruebas de capacidad física y perfiles psicométricos. Antecedentes e historial: No contar con antecedentes penales ni procesos judiciales vigentes, así como tampoco haber sido dada de baja o desertora de alguna otra corporación de seguridad pública o Fuerza Armada.

No contar con antecedentes penales ni procesos judiciales vigentes, así como tampoco haber sido dada de baja o desertora de alguna otra corporación de seguridad pública o Fuerza Armada. Documentación básica: Presentar original y copias del acta de nacimiento certificada, Clave Única de Registro de Población (CURP) en formato reciente, credencial de elector (INE), comprobante de domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente

¿Cuál es el salario que reciben las mujeres de las Fuerzas Armadas?

De acuerdo con la plataforma Data México de la Secretaría de Economía, el panorama salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas en el país refleja un ingreso promedio mensual de 7 mil 680 pesos, tomando como base las jornadas laborales reportadas en el sector, las cuales rondan las 60 horas semanales.

Aunado a ello, se tienen que sumar los beneficios económicos que reciben las mujeres integradas, como las primas de perseverancia, el fondo de ahorro para el retiro, el seguro de vida militar, el servicio médico integral gratuito para ellas y sus familiares derechohabientes, becas educativas para sus hijos y el acceso a créditos hipotecarios preferenciales de vivienda, lo que incrementa notablemente la estabilidad financiera a largo plazo dentro de la corporación.