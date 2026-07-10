Marchas, bloqueos y alternativas viales EN VIVO para este viernes 10 de julio en la CDMX
¡Llegó el viernes! Antes de salir de casa, revisa los bloqueos y descubre cuáles son tus mejores alternativas viales para sobrevivir al tráfico de este 10 de julio.
Llegó el viernes 10 de julio. Si hay un día en el que la movilidad de la Ciudad de México se pone a prueba es hoy, cuando la urgencia por arrancar el fin de semana choca de frente con las manifestaciones programadas y el asfalto mojado por la temporada de lluvias.
En Azteca Noticias sabemos que tu tiempo vale oro. Por eso, dejamos de lado el ruido y te presentamos la brújula vial definitiva: un cronograma exacto de los cierres viales confirmados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el seguimiento en tiempo real de OVIAL CDMX para que sepas por dónde escapar del tráfico en el momento justo.
Marchas CDMX hoy 10 de julio: Tráfico, bloqueos y alternativas viales EN VIVO
Cae árbol en la esquina de Proaño y Circuito Interior Río Consulado
Un árbol de aproximadamente 10 metros de altura cayó sobre la banqueta en la esquina de Proaño y Circuito Interior Río Consulado, a espaldas del mercado Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas ni vehículos dañados. Bomberos ya laboran en el lugar para retirar el árbol y evitar riesgos a peatones y automovilistas. La zona permanece acordonada mientras concluyen las maniobras.
Carril afectado en Abraham Gonzalez
Manifestantes afectan un carril de Abraham Gonzalez entre Gral. Prim y Atenas. Como alternativa vial está Av. Insurgentes y Balderas.
Marchas programadas para este viernes 10 de julio
Estas son las marchas y bloqueos previstos para este viernes 10 de julio en la CDMX:
- A las 08:45 horas se espera concentración de manifestantes en Dr. Lavista no. 114, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Por concentración de manifestantes a las 09:00 horas en Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, col. Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.
- Prevista concentración de manifestantes en Xochicalco no. 1000, col. Sta. Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez a las 09:30 horas.
- A las 12:00 horas se espera concentración de manifestantes en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
- Durante el día espera de concentración de manifestantes en Av. México Coyoacán no. 259, col. General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
- Durante el día se espera concentración de manifestantes en Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Hoy No Circula: El filtro de este viernes 10 de julio
Evita multas antes del fin de semana. Para este viernes 10 de julio, el programa ambiental dicta que los siguientes vehículos deben quedarse en casa:
- Engomado: Azul
- Terminación de placas: 9 y 0
- Hologramas: 1 y 2 (Las unidades con holograma 0 y 00, al igual que los autos eléctricos e híbridos, tienen luz verde para circular).