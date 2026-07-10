Marchas, bloqueos y alternativas viales EN VIVO para este viernes 10 de julio en la CDMX

Llegó el viernes 10 de julio. Si hay un día en el que la movilidad de la Ciudad de México se pone a prueba es hoy, cuando la urgencia por arrancar el fin de semana choca de frente con las manifestaciones programadas y el asfalto mojado por la temporada de lluvias.

En Azteca Noticias sabemos que tu tiempo vale oro. Por eso, dejamos de lado el ruido y te presentamos la brújula vial definitiva: un cronograma exacto de los cierres viales confirmados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el seguimiento en tiempo real de OVIAL CDMX para que sepas por dónde escapar del tráfico en el momento justo.