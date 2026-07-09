Peligro en Miguel Hidalgo: Peligrosos socavón amenaza a conductores, motociclistas y ciclistas en Paseo de las Palmas; lleva un mes sin atención

¡Temen por su seguridad! Un enorme socavón de aproximadamente metro y medio de profundidad mantiene en alerta a vecinos, automovilistas, motociclistas y ciclistas que diariamente transitan por las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El megasocavón se ubica en el cruce de las calles Montañas, Calizas y Av. Paseo de las Palmas, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Miguel Hidalgo.

Inicio como un pequeño bache: Así se formó el enorme socavón en Paseo de las Palmas

Habitantes de la zona aseguran que el problema comenzó desde hace un mes, iniciando como un pequeño orificio sobre la carpeta asfáltica, que se convirtió en un megasocavón en cuestión de semanas, lo que se ha convertido en riesgo para quienes circulan por esta importante vialidad.

A unos cuantos metros del enorme socavón se registra una fuga de agua, por lo que vecinos aseguran que podría estar contribuyendo al reblandecimiento del subsuelo y al incremento del daño en el pavimento.

Se registra caos vial en la zona afectada, pues la oquedad ya invade prácticamente la totalidad del carril de extrema derecha en los carriles con dirección de poniente a oriente de Paseo de las Palmas, obligando a los automovilistas a incorporarse de manera repentina a los carriles contiguos y generando congestionamientos, además de maniobras de riesgo.

Alertan por "trampa" para motociclistas; vecinos exigen reparación urgente

El peligro es aún mayor para motociclistas y ciclistas, quienes podrían caer en la profunda oquedad debido al material suelto que rodea el socavón, convirtiendo el punto en una auténtica trampa que podría provocar un accidente de consecuencias graves o incluso fatales.

Ante esta situación, vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que atiendan la fuga de agua y reparen el socavón antes de que se registre un incidente mayor.

¿Qué hacer en caso de una inundación en CDMX?

En caso de una inundación, las autoridades recomiendan solicitar ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades más cercanas a la zona. Si tu vivienda está en la zona afectada, podrás regresar a ella cuando las autoridades lo indiquen.