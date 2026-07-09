VIDEO: ¡Loco suelto en CDMX! Denuncian a hombre por golpear a peatón con un tubo y acosar a vecinas de la Agrícola Oriental

¡Peligro en calles de la CDMX! Vecinos de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, denuncian a un hombre que fue captado golpeando a un peatón con un tubo; piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.

El video del atacante fue difundido en redes sociales, desatando el temor de las y los ciudadanos que viven en la zona o cerca de esta colonia.

Captan en video agresión a peatón en Iztacalco: Vecinos temen por su seguridad

Un video, aparentemente grabado con una cámara de seguridad, muestra el momento exacto en el que un hombre, ataca a un peatón con un tubo mientras caminaba por calles de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco.

Vecinos de la zona denuncian que además de ser golpeados con un tubo, el sujeto los amenaza, acosa mujeres y hace actos de exhibicionismo.

Cansados de los ataques y las amenazas de este sujeto, los habitantes de la zona exigen una intervención urgente por parte de las autoridades, pues temen de un riesgo mayor.

Vecinos de la Agrícola Oriental denuncian a un sujeto que fue captado golpeando a un peatón con un tubo.



Además, aseguran que amenaza a residentes, acosa a mujeres y realiza actos de exhibicionismo. Exigen la intervención urgente de las autoridades.@AnnaLuOG1 con la… pic.twitter.com/Nx1YkcTgpc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Así fue el ataque con un tubo al peatón en la Agrícola Oriental

En el video se puede ver como el hombre, que viste con un pantalón de mezclilla y una chamarra con tonalidad verdosa, camina tranquilamente detrás del peatón. Al principio, no parece que traiga un tubo en sus manos.

El sujeto comienza a acelerar el paso y cuando está lo suficientemente cerca de la víctima, observa rápidamente a su alrededor y utiliza un objeto metálico para golpear con fuerza la cabeza del peatón, tirándolo al suelo. Después de golpearlo, el hombre sale corriendo del lugar.

La víctima, confundida y llena de dolor, trata de levantarse rápidamente para huir del lugar, pero cae al suelo. Al ver que no puede levantarse, el peatón se queda unos segundos hincado para después pararse poco a poco con ayuda de una reja e irse caminando en la dirección contraria a la que se fue el atacante.

🚨🚨🚨La que Corre y Vuela



Una cámara captó el ataque a un hombre en la colonia Agrícola Oriental pic.twitter.com/pCRLQUup6W — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 9, 2026

¿Qué se sabe de la víctima y el agresor del tubo en la Agrícola Oriental?

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima tras el fuerte ataque con el objeto metálico; tampoco se sabe su identidad o si fue auxiliado por personas tras la golpiza.

Por su parte, las autoridades capitalinas no han dado información respecto al sujeto que atacó con un tubo al peatón; sin embargo, vecinos exigen resolver la situación, pues han recibido amenazas y acoso por parte de esta misma persona.