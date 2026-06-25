Madre e hijo son sentenciados por feminicidio de Mónica, maestra de inglés en Ecatepec

El caso de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, maestra de inglés en Ecatepec, Estado de México, tuvo un nuevo avance con la sentencia de una mamá y su hijo, quienes fueron encontrados culpables por el feminicidio de la mujer hallada sin vida en 2022.

Los responsables son Jesús Alexis Álvarez Ortiz, quien era pareja de la víctima, y María Isabel Ortiz Minor, mamá de este sujeto, a quien también detuvieron por su relación con los hechos.

La FiscalíaEdoméx mantiene de manera permanente acciones de búsqueda de la joven Mónica Citlalli Díaz Reséndiz reportada como desaparecida desde el pasado 3 de noviembre en #EcatepecDeMorelos, emprendiendo diversas labores de campo y gabinete que lleven a su ubicación. (1/2) pic.twitter.com/YHICN5dWyx — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 7, 2022

Confirman nueva sentencia para mamá e hijo por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que un juez dictó una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de ambos por su responsabilidad en el delito de feminicidio.

Ahora, luego de otro proceso, ambos fueron declarados culpables de este delito, pero ambos suman más de 90 años, debido a que previamente enfrentaban un proceso por la desaparición de la víctima antes de ser asesinada.

Maestra de inglés desapareció y descubren que estaba en casa de su expareja

El 3 de noviembre de 2022, Mónica Citlalli Díaz Reséndiz salió de su casa en el municipio de Atenco, rumbo a su trabajo en una escuela de inglés en Ecatepec, pero nunca llegó.

Su familia reportó su desaparición y se emitió una ficha de búsqueda para encontrarla. Conforme trasncurría la información, se supo que estaba en un inmueble ubicado en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec.

Cámaras de seguridad captaron los últimos momentos con vida de la profesora, quien es vista llegando a la casa el 3 de noviembre, pero nunca abandonó el domicilio.

#EnLaMañanera | El gobierno federal reveló imágenes de lo que supone son los últimos minutos de vida de la maestra Mónica Citlali Diaz Reséndiz. Se aprecia que el pasado 3 de noviembre a las 4.19 de la tarde llega a la casa de su novio Alexis en Jardines de Ecatepec. pic.twitter.com/1xurnQOkXw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 17, 2022

En aquella vivienda también estaba la señora María Isabel Ortiz Minor y su hijo Jesús Alexis Álvarez Ortiz, pero desde ese momento no se supo el paradero de la maestra de 30 años de edad.

La Fiscalía del Estado de México cateó dos inmuebles en la colonia Jardines de Ecatepec, y en uno de ellos había indicios de índole criminalística, así como objetos propiedad de la víctima.

Sin embargo, Mónica Citlalli Díaz Reséndiz fue hallada sin vida el 9 de noviembre de 2022 en la autopista Mexico - Cuernavaca, en la zona de Parres, alcaldía Tlalpan.

Familia recibe los restos de Mónica Citlalli en Atenco

Expareja de maestra y su madre estaban sentenciados por otro delito

No es la primera sentencia en contra de ellos, pues de haber sido detenidos tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, se inició un proceso en su contra y fueron declarados culpables del delito de desaparición de persona cometido por particulares.

María Isabel Ortiz Minor fue sentenciada a 37 años y 6 meses de prisión por este delito y su hijo recibió una sentencia de 25 años de cárcel.