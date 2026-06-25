¿Cuándo acaba la Ley Seca en CDMX? La hora exacta que levantan la suspensión por el México vs. Chequia

A horas de que México enfrente a Chequia, la famosa Ley Seca ya se activó en algunas colonias de la Ciudad de México y aunque muchos pueden o no estar de acuerdo, es importante respetar la decisión para evitar multas, pero ¿a qué hora termina el partido?

¿A qué hora termina la Ley Seca por el México vs. Chequia?

¡Atención! De acuerdo con la información oficial, la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas comenzó hoy a a las 15:00 horas. La medida se mantendrá vigente durante la tarde y la noche, y concluirá hasta las 7:00 horas del jueves 25 de junio.

Esto significa que, una vez alcanzada la hora de finalización, los establecimientos autorizados en las cinco colonias que aplicará podrían retomar la venta sin ningún castigo.

Zonas de la CDMX donde aplica la Ley Seca en CDMX

La Ley Seca no se implementó en toda la capital, sino únicamente en puntos específicos donde se anticipa una mayor concentración de personas. Entre las zonas incluidas destacan colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, como:



Colonia Centro

Colonia Tabacalera

Colonia Juárez

Colonia San Rafael

Colonia Cuauhtémoc

Estas áreas forman parte del perímetro cercano a las pantallas gigantes instaladas para la transmisión del partido, así como de espacios de convivencia para los aficionados.

Dónde ver el México vs. Chequia GRATIS

La transmisión del partido estará disponible a través de la señal de Azteca 7, donde los aficionados podrán disfrutarlo completamente en vivo y sin costo.

Además, la cobertura también podrá seguirse por el sitio oficial de Azteca, con análisis, narración y todo el equipo de comentaristas encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y el Warrior.

Para quienes buscan una opción accesible, la señal de Azteca Noticias mantiene la transmisión abierta y gratuita, lo que permite seguir el partido sin necesidad de suscripciones o pagos adicionales, con cobertura previa, en vivo y post partido.