¿Vas a festejar en el Ángel? Líneas del Metro CDMX que ampliarán su horario por el México vs. Chequia este miércoles

¡La 'marea verde' vuelve a la capital del país! El Metro CDMX confirmó que habrá un horario especial por el partido México vs. Chequia de este 24 de junio 2026, con el objetivo de asegurar la movilidad en la Ciudad de México, pero ¿a qué hora cerrara?

El México vs. Chequia iniciará alrededor de las 19:00 horas de este miércoles en el Estadio Ciudad de México, uno de los juegos más esperados por la afición mexicana.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX hoy 24 de junio 2026?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX reveló que el horario de cierre se ampliará hasta la 1 de la mañana de este jueves por el encuentro entre México vs. Chequia, así como los festejos posteriores.

¿Qué Líneas del Metro CDMX ampliarán su horario por el México vs. Chequia?

¡No te quedes varado! El horario especial del Metro CDMX para este miércoles, únicamente aplicará para las siguientes tres Líneas de este medio de transportes, por lo que se recomienda tomar precauciones.



Línea 1: Observatorio - Pantitlán.

Línea 2; Cuatro Caminos - Tasqueña.

Línea 3: Indios Verdes - Universidad.

La ampliación de horario del Metro CDMX es con el objetivo de facilitar el traslado dela afición mexicana y extranjera ante el silbatazo final, así como las celebraciones posteriores.

#MetroAlMomento: Recuerda que este miércoles, el Metro extenderá su horario de servicio hasta la 01:00 de la mañana en las Líneas 1, 2 y 3, en apoyo a las y los aficionados que asistirán al partido de fútbol en el Estadio Ciudad de México, así como a quienes se dirigirán al Ángel… pic.twitter.com/2d3tntyLYX — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026

¿A qué hora pasará el último tren en las Líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX compartió que el último vagón de las Líneas 1, 2 y 3 saldrán alrededor de las 00:30 horas en cada una de las terminales.

Se recomienda a las y los aficionados medir sus tiempos para evitar quedarse varados.

Metrobús CDMX extiende su horario por el partido de México este miércoles

El Metrobús CDMX ampliará el horario de cierre hasta la 1 de la mañana del jueves 25 de junio desde la línea 1 hasta la línea 7 de este medio.

Por su parte, el horario de apertura del Metrobús CDMX continúa sin cambios, por lo que comenzará a operar alrededor de las 4:30 horas.

.@MetrobusCDMX acompaña tu emoción por el futbol.⚽️



En apoyo a la movilidad de CDMX y por instrucción de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en el marco del encuentro de @miseleccionmx, este miércoles 24 de junio, el servicio en todas las líneas se extiende hasta la 1 am.🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/c20X2jPDgq — Rosario Castro (@RosarioCastroE) June 23, 2026

Recomendaciones en caso de ir a festejar al Ángel de la Independencia

¡Toma precauciones! Si piensas asistir a las celebraciones en el Ángel de la Independencia, es importante tomar en cuenta los siguientes consejos para viajar en el Metro CDMX:

